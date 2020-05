Ricetta bocconcini di salmone croccanti: ingredienti, preparazione e consigli

I bocconcini di salmone croccanti sono una ricetta velocissima, facile e gustosa, perfetti per la cena, ma anche per degli aperitivi sfiziosi e sani, sono morbidi dentro e croccantissimi fuori, una gioia per il palato.

Grazie alla speciale panatura con cornflakes sembrano fritti ma in realtà sono cotti in forno, volendo potete cuocerli anche in padella; potete sostituire il salmone anche con il petto di pollo per ottenere sfiziosi nuggets, il risultato sarà ugualmente ottimo.

I bocconcini di salmone croccanti ai cornflakes piacciono tanto anche ai bambini e sono perfetti per le cene con amici, li ho accompagnati con una salsa veloce allo yogurt e lime ma sono ottimi anche con la maionese.

Bocconcini di salmone croccanti – Ingredienti

600 g di salmone fresco

1 tazza circa di cornflakes

1 cucchiaio di pangrattato

2 albumi

olio di semi di arachidi

olio di semi di arachidi timo, erbe

pepe

sale

Per la salsa allo yogurt greco

170 g di yogurt greco

1 lime o mezzo limone

1 cucchiaino di olio extra vergine di oliva

sale

pepe

erba cipollina o erbe aromatiche preferite (opzionale)

Bocconcini di salmone croccanti – Preparazione

Pulite il salmone, togliete le lische e la pelle. Tagliate il salmone a cubotti regolari, mettetelo in una pirofila con succo di 1 limone, 1 spicchio di aglio. Lasciate marinare per circa 10-15 minuti coperto in frigo.

In una ciotola sbatte gli albumi. Mettete i cornflakes in una busta e pestateli grossolanamente con un matterello, metteteli in una ciotola insieme al pangrattato, due bei pizzichi di sale, 1 cucchiaio di olio e spezie preferite. Togliete i bocconcini di salmone dalla marinata, asciugateli e passateli prima negli albumi sbattuti e poi nella panatura pressando bene in modo che aderisca. Mettete i bocconcini di salmone su di una teglia ricoperta con carta forno leggermente unta con olio. Mettete un filo di olio sopra i bocconcini di salmone ed infornate in forno preriscaldato, funzione ventilata a 200° per circa 15-18 minuti fino a quando sono ben dorati. In una terrina mescolate bene con un cucchiaio lo yogurt greco con un pizzico di sale, pepe, succo di 1 lime o di metà limone, 1 cucchiaio di olio ed erbe aromatiche. Conservate in frigo per 20 minuti. Servite i bocconcini belli caldi accompagnati dalla salsa allo yogurt.

Bocconcini di salmone croccanti – Consigli utili

Se non volete tagliare il salmone a tocchetti potete fare questa ricetta anche lasciando i filetti di salmone interi.

Potete sostituire il salmone con il petto di pollo e in quel caso alla panatura potete aggiungere 1 cucchiaio di parmigiano grattugiato.

Per renderlo ancora più gustoso potete aggiungere alla panatura paprika dolce o le vostre spezie preferite.