Roberta Rei – Chi è la conduttrice de Le Iene?

Roberta Rei è una delle conduttrici de Le Iene. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Roberta Rei – Dove e Quando è Nata

Roberta Rei è nata a Napoli il 21 agosto 1985. Ciò significa che ha 34 anni e che tra pochi mesi spegnerà 35 candeline.

Carriera

L’attuale conduttrice de Le Iene – assieme Veronica Ruggeri e a Nina Palmieri ha preso il posto di Nadia Toffa – ha lavorato in Cina come interprete.

Il suo lavoro l’ha portata anche in altri Paesi del mondo. Roberta Rei ha vissuto anche in America, tornando successivamente in Italia per frequentare il master in giornalismo dello Iulm di Milano.

Questo percorso le ha aperto la porta di diverse collaborazioni importanti, tra le quali è possibile citare quella con Il Fatto Quotidiano e con Rai News. Premiata per un reportage sui migranti, ha lavorato nella squadra di Agorà.

Specializzata in argomenti che vanno dalla criminalità all’ambiente, per Le Iene si è occupata, in qualità di inviata, di servizi sul Coronavirus a Wuhan e sull’impatto del lockdown sui cittadini, del caso Fausto Brizzi, di un massaggiatore che molestava le clienti e del caso del magistrato Francesco Bellomo.

Instagram

Roberta Rei, conduttrice e inviata de Le Iene, è presente su Instagram con un profilo seguito da quasi 90mila persone e sul quale condivide soprattutto dettagli relativi al suo lavoro.

Fidanzato

Dai social network non è possibile ricavare informazioni in merito alla vita sentimentale di Roberta Rei.