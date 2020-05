Serena Enardu senza forze | Messaggio struggente fuori dal GF Vip

Serena Enardu si mostra senza forze e sempre più debole dopo la rottura di queste settimane con Pago. Nonostante i due sembravano aver superato alcune difficoltà dopo il loro ritorno insieme, la loro storia d’amore è giunta al termine.

Sono tantissimi sul web le persone che si schierano dalla parte di Pago ma sono anche tante quelle che, provano affetto e dispiacere nei confronti di Serena Enardu.

L’influencer nonché ex gieffina dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, era entrata all’interno della casa più spiata d’Italia proprio per riconquistare il suo ex compagno.

Serena Enardu senza forze

Tra di loro infatti, sembrava tornato l’amore ma il cantante sembra non aver del tutto superato alcune mancanze di rispetto avute da Serena. Questo, nonostante il motivo della rottura rimane sempre un punto di domanda, li ha portati a chiudere nuovamente la loro storia d’amore. Serena Enardu senza forze lancia alcune storie su Instagram che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Un momento davvero delicato per l’ormai ex coppia che sta vivendo tra accuse, frecciatine, offese e tanto altro. Serena infatti, è stata accusata da vari colleghi influencer e non di dover delle spiegazioni sincere nei confronti dei follower che, hanno dovuto guardare la loro storia d’amore tornare all’apice all’interno del GF Vip.

La ex gieffina però, si mostra sempre meno sul suo profilo Instagram, presa da momenti di alti e di bassi dove sembra non riuscire più a far niente ed altri dove, cerca di riprendersi in ogni modo dalla rottura. Durante la giornata di ieri però, Serena ha deciso di spiegare come si sente in questo momento, quali sono state le sue parole?

Ex gieffina momento di paura

Serena Enardu ormai senza più forse, spiega ai suoi follower di non riuscire a trovare la forza per tornare a sorridere. L’influencer quindi si racconta spiegando quello che pensa: “Nei momenti difficili bisogna aiutarsi eliminando ed allontanando in tutti i modi le cose che fanno stare male il cuore avvicinando quelle che invece lo rendono più leggero e che fanno bene. Non sono una che si piange addosso e non lo sarò mai, lo sapete. […] Ogni giorno mi ripeto che sono una donna fortunata perché ho un figlio meraviglioso e perché tutto quello che ho me lo sono sudato, me lo sono meritato”.

Ha così concluso sul suo profilo social: “Devo vedere le cose belle che ho e che ho fatto e devo dedicarle, condividerle, con chi sa apprezzarle. Non mi posso permettere, soprattutto in un momento di grande sofferenza come questo e a livello mondiale, un mondo così pericoloso per un virus… mai uno dovrebbe permettersi di stare male per delle cose risolvibili e in questo momento meno ancora”.

Riuscirà Serena Enardu a voltare pagina ma soprattutto, a raccontare la verità sulla fine della sua storia d’amore con Pago?