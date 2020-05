Tina Cipollari piaceri proibiti | Consigli per Nicola a Uomini e Donne

Tina Cipollari cambia lavoro e da opinionista decide di diventare una “mamma” nei confronti di Nicola Vivarelli, dando consigli sui piaceri proibiti che il cavaliere avrà con Gemma Galgani. L’opinionista infatti, cerca di smascherare Vivarelli ma anche di aprirgli gli occhi nei confronti della dama. Quali sono state le sue parole?

L’opinionista di Uomini e Donne sembra rivalutare Nicola nonostante sia ancora convinta che, la conoscenza con Gemma sia solamente una questione di visibilità. La grandissima differenza di età tra Nicola e la dama infatti, non ha mai riscosso pareri positivi sia in studio che sul web. La maggioranza è appunto convinta che tra i due ci sia una specie di “presa in giro”: Il cavaliere sarebbe all’interno del programma per visibilità e la stessa Gemma fingerebbe si essere convinta della sua sincerità.

Tina Cipollari piaceri proibiti

Durante gli ultimi giorni, Tina Cipollari decide di dare alcuni consigli a Nicola sui piaceri proibiti che avrà con la dama quando, il distanziamento sociale avrà fine.

Secondo l’opinionista infatti, la loro conoscenza si basa su parole e dediche d’amore ma quando arriverà il momento di poter avere più intimità, cosa farà Nicola?

Tina Cipollari decide così di andare incontro al cavaliere ponendo alcune domande importanti per il futuro della nuova coppia. Grazie al distanziamento sociale in cui l’Italia è ancora protagonista, Nicola sembra riuscire a prender tempo nei confronti di Gemma e del fatto che sia una donna, a detta dell’opinionista, molto fisica.

Secondo l’opinionista, una volta tornati alla vita di tutti i giorni Nicola dovrà dare alcune particolari attenzioni nei confronti della dama.

Opinionista diventa una psicologa

Tina Cipollari senza nessun pelo sulla lingua si è scagliata nei confronti di Nicola affermando: “Tu pensi di abbattere tutte le barriere? Non pensi poi a quando dovrà esserci un’intimità? Una coppia fa anche l’amore. Tu sei bugiardo, che sarà, un’amore platonico?”.

Le domande riportate da Tina, sono le classiche domande che si stanno chiedendo i vari telespettatori che guardano ormai da settimane la conoscenza tra Nicola e Gemma.

Nicola come si comporterà una volta finito il fatidico distanziamento?