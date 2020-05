Chiara Francini – Tutto su di Lei – Film, Libri, Instagram

Chiara Francini è una delle attrici italiane più celebri. Sulla cresta dell’onda da tanti anni e con una carriera che si snoda tra cinema e tv, ha conquistato pubblico e critica con il suo talento. Scopriamo qualcosa sulla sua carriera e vita privata.

Film

Nata a Firenze il 20 dicembre 1979 – ha quindi attualmente 40 anni – Chiara Francini ha esordito sul grande schermo con il film Fortezza Bastiani, diretto da Michele Mellara e Alessandro Rossi. Da allora sono passati 18 anni.

La talentuosa attrice toscana ha recitato complessivamente in 21 film. Tra questi è possibile citare Maschi Contro Femmine di Fausto Brizzi – pellicola del 2010 il cui cast stellare comprende, tra gli altri anche Fabio De Luigi e Paola Cortellesi – ma anche Tutto Molto Bello di Paolo Ruffini, La Peggior Settimana della Mia Vita di Alessandro Genovesi e Ti Sposo ma Non Troppo di Gabriele Pignotta.

La carriera cinematografica della Francini – che comprende numerosi altri film – ha visto come ultima uscita Martin Eden, il film di Pietro Marcello che ha permesso a Luca Marinelli di conquistare la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile.

Libri

Chiara Francini è anche scrittrice. Per i tipi di Rizzoli, ha pubblicato Non Parlare con la Bocca Piena, Mia Madre non lo Deve Sapere, Un Anno Felice.

Instagram

Attivissima anche in tv – dove ha divertito il pubblico con personaggi iconici come Perla in Non Dirlo al Mio Capo – Chiara Francini è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 500mila persone e tramite il quale condivide soprattutto contenuti legati al lavoro.