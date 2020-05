DIRETTA VIDEO – Uomini e Donne – 26 Maggio 2020

La puntata di domani a Uomini e Donne, sarà ricca di colpi di scena e al centro dello studio tornerà a far parlare di lui Armando Incarnato con l’ennesima segnalazione portata da Gianni Sperti.

Il cavaliere si troverà così davanti a una vera e propria accusa che l’opinionista allegherà insieme a delle foto caricate durante la quarantena.

Gianni Serti aspettava questo momento ormai da diverso tempo non fidandosi della sincerità di Armando e delle sue conoscenze convinto che, il cavaliere sia fidanzato fuori da Uomini e Donne. Il cavaliere però, già accorrente delle foto cercherà in tutti i modi di spiegare la verità riguardo a quello che è successo durante la quarantena forzata.

DIRETTA VIDEO – Uomini e Donne

L’opinionista cercherà in tutti i modi di far confessare a Armando Incarnato la sua storia d’amore con Janette e il loro stare insieme anche durane la quarantena obbligatoria dello scorso mese. La resta dei conti con Armando però, arriverà a un punto di rottura totale quando, in collegamento ci sarà la stessa ex fidanzata dalla parte di Gianni.

A questo punto, Armando deciderà di uscire e abbandonare lo studio stanco delle continue critiche e delle continue accuse, a suo dire, infondate.

Per seguire la puntata di oggi, ti basterà seguire direttamente il link qui sotto!