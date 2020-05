Film Stasera in Tv – Ore 15.17 Attacco al treno – Trailer, Dove vederlo ed orario

By

Stasera in tv il film Ore 15.17 Attacco al treno. Produzione statunitense del 2018 per la regia di Clint Eastwood. La pellicola è un film rivoluzionario, perché racconta la storia dell’attacco terroristico al treno Thalys del 21 agosto 2015 e di come esso sia stato sventato proprio dai tre protagonisti del film, Stone, Sadler e Skarlatos, che interpretano loro stessi nelle vicende narrate dalla videocamera.

Ore 15.17 Attacco al treno – Trama

Nelle prime ore della sera del 21 agosto 2015, il mondo ha assistito stupefatto alla notizia divulgata dai media, di un tentato attacco terroristico sul treno Thalys n. 9364 diretto a Parigi, sventato da tre coraggiosi giovani americani in viaggio attraverso l’Europa. Il film ripercorre le vite di questi tre amici, dai problemi dell’infanzia alla ricerca del loro posto nel mondo, fino alla serie di sfortunati eventi che hanno preceduto l’attacco. Durante quell’esperienza che li ha messi a dura prova, la loro amicizia non ha mai vacillato, diventando la loro arma più potente che ha consentito loro di salvare le vite di oltre 500 passeggeri presenti a bordo.

Ore 15.17 Attacco al treno – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The 15:17 to Paris

Genere: Thriller

Durata: 1h 35m

Anno: 2018

Paese: USA

Regia: Clint Eastwood

Cast: Spencer Stone, Alek Skarlatos, Anthony Sadler, Judy Greer, Jenna Fischer

Ore 15.17 Attacco al treno – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Mediaset Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre, anche 504 in HD) alle ore 21.27 di oggi, mercoledì 27 Maggio 2020. Il film viene trasmesso in prima visione assoluta sulle reti non a pagamento. La programmazione di Rete 4 lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con Stasera Italia.