Film Stasera in Tv – The Mexican Amore senza sicura – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film The Mexican Amore senza sicura. Produzione statunitense del 2001 per la regia di Gore Verbinski. Partito per essere una piccola produzione indipendente senza attori conosciuti, diventò un progetto ad ampio budget quando sia Julia Roberts che Brad Pitt decisero di partecipare al film.

The Mexican Amore senza sicura – Trama

Jerry e Samantha sono una coppia sul punto di scoppiare perché lui ha accettato di imbarcarsi in un’ultima missione per un boss mafioso. Una di troppo per la sua volitiva e indipendente findanzata. Per Jerry l’incarico è una passeggiata: deve andare in Messico e recuperare una preziosa pistola antica, nota come “The Mexican”. Ma la gita di Jerry a sud del confine non nasconde solo una serie infinita di contrattempi, passi falsi, e disavventure: la sua missione comicamente sfortunata finisce per coinvolge Samantha, che viene sequestrata da un killer ansioso e tenuta in ostaggio per assicurarsi che Jerry porti a termine il suo incarico.

The Mexican Amore senza sicura– Trailer Video

The Mexican Amore senza sicura – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Mexican

Genere: Azione, Commedia

Durata:

Anno: 2001

Paese: USA

Regia: Gore Verbinski

Cast: Brad Pitt, Julia Roberts, James Gandolfini, Gene Hackman

The Mexican Amore senza sicura – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale La7d (canale 27 del digitale terrestre) alle ore 21.30 di oggi, mercoledì 27 Maggio 2020. La programmazione di La7d lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con I menù di Benedetta.