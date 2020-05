Giorgia Wurth – Tutto su di Lei – Film, Figli, Marito

Giorgia Wurth è una celebre attrice e conduttrice italiana. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e vita privata.

Film

Nata a Genova il 5 giugno 1979 (ha quindi 40 anni e a breve ne compirà 41), Giorgia Wurth ha esordito nel cinema nel 2007 nel film Viaggio in Italia – Una Favola Vera, diretta da Luca Miniero e Paolo Genovese.

Ex conduttrice televisiva, nel corso della sua carriera ha fatto parte del cast di 19 film. Tra questi è possibile citare Maschi Contro Femmine – pellicola avente nel cast grandi nomi come Lucia Ocone – e Femmine Contro Maschi, pellicole in cui è stata diretta dall’ex compagno Fausto Brizzi.

L’ultimo film a cui è lavorato è Una Notte agli Studios 3D, per la regia di Claudio Insegno. La parentesi cinematografica è indubbiamente importante nella carriera di Giorgia Wurth. Non bisogna però dimenticare i successi in tv, tra i quali è possibile citare Un Medico in Famiglia 6, Ho Sposato uno Sbirro, ancora prima Un Posto al Sole e Rocco Schiavone.

Figli

Autrice di 3 romanzi oltre che attrice affermata, Giorgia Wurth è mamma di due figli. I suoi gemelli, Leila e Lucas, sono venuti al mondo il 22 gennaio 2018. L’annuncio, come in tanti altri casi per i Vip, è stato dato via social con una foto delle mani dei due bimbi.

Marito

Chi è il marito di Giorgia Wurth? L’attrice, che come sopra ricordato ha avuto una storia con il regista Fausto Brizzi, non ha mai rivelato l’identità del padre dei suoi figli. Nel corso di un’intervista, ha specificato di essere sempre stata riservata sui suoi amori e di non averne parlato mai.