Giovanna Abate contro Sammy | Anticipazioni Uomini e Donne 28 Maggio

Giovanna Abate passerà la puntata di domani a discutere contro Sammy Hassan per l’ennesima volta. La tronista si troverà così davanti a tutti e tre i corteggiatori, compreso l’Alchimista che si è svelato essere Davide Basolo.

Il suo ritorno allo studio ha così turbato nuovamente l’animo di Giovanna che davanti a una scelta imminente ancora non è riuscita ad avvicinarsi a una scelta. I tre tronisti: Sammy, Daniele e Alessandro però sembrano farsi la guerra tra di loro a suon di accuse. Cosa succerà durante la puntata di domani?

Giovanna Abate contro Sammy

Una volta tolta la maschera l’Alchimista si è mostrato realmente per quello che è, accusando in modo pensate Sammy Hassan. L’ultimo corteggiatore infatti, sottolinea di essere arrivato e di aver corteggiato fin da subito la tronista a differenza sua che, in ben quattro mesi non ha portato avanti il suo percorso.

L’alchimista è molto convinto di aver superato di gran lunga sia Alessandro che Sammy, dimostrando a Giovanna quando sia interessato a lei e quanto in meno tempo abbia dimostrato di voler essere la scelta della tronista. Un gesto che nonostante abbia fatto piacere a l’Abate, ha innervosito il corteggiatore Sammy che è arrivato al punto di scoppiare.

Il corteggiatore stanco dei continui attacchi e degli insulti da parte degli altri corteggiatori e della stessa tronista, deciderà di rispondere per le rime senza peli sulla lingua.

Sammy Hassan stanco degli insulti

I continui attacchi e le continue accuse di non voler in realtà Giovanna ma solamente il trono, scateneranno in Sammy una vera e propria reazione inaspettata.

Il corteggiatore infatti, spiegherà di essere molto interessato alla tronista e di essere anche molto geloso e infastidito dalle sue continue preferenze nei confronti di Alessandro Graziani e di Davide.

Nella puntata di domani infatti, vedremo Sammy perdere completamente il controllo, stanco dei continui attacchi. Il corteggiatore sta cercando nel suo piccolo di dimostrare in tutti i modi di voler Giovanna e di essere molto infastidito nei dividerla con altri due corteggiatori. Le tantissime discussioni con lei però, non sono mai state d’aiuto nella loro conoscenza, portandola a un livello sempre più bessi in vista di una ipotetica scelta.