Ci sono individui per i quali dire la verità è un optional di cui non si avvalgono mai. Le stelle però possono smascherarli. Le persone più bugiarde dell’oroscopo: ecco chi sono i peggiori menzogneri.

Il Capricorno

Le persone più bugiarde dell’oroscopo: ecco chi sono. Tra loro c’è il segno cardinale di terra del Capricorno. I nati sotto il segno zodiacale del Capricorno sono introversi ma prudenti e pazienti, quindi molto abili a dire bugie. Il loro autocontrollo gli permette di non tradirsi. Il Capricorno è un vero maestro nell’alterare la realtà ed è davvero difficile capire quando è sincero e quando non lo è. Degli eventi il Capricorno racconta una sua versione personale estremamente credibile e a proprio favore. Chi ha a che fare con una persona del Capricorno ma non la conosce bene gli crederà mentre chi gli sta accanto da tempo si arrabbierà molto intuendo la menzogna in atto.

L’Acquario

Tra le persone più bugiarde dell’oroscopo c’è l’Acquario. I nati del segno zodiacale dell’Acquario hanno un comportamento molto particolare e cioè quello di preferire raccontare solo ciò che a loro conviene, tenendo conto esclusivamente del proprio interesse. Gli Acquario non si perdono troppo in tanti particolari, piuttosto li omettono e soprattutto non dicono le cose che non giocano a loro favore. L’Acquario vive poi benissimo senza interessarsi di cosa pensa il suo prossimo per cui, di essere scoperto a mentire, non gliene importa granché.

Lo Scorpione

Tra le persone più bugiarde dell’oroscopo c’è anche lo Scorpione. Uno fra i migliori bugiardi a detta delle stelle è proprio lui, il segno del segreto e del mistero. Ogni sua bugia è rifinita in ciascun dettaglio, arricchita di particolari inventati, confezionata ad arte. La tendenza a mentire nello Scorpione è mirata principalmente a screditare il prossimo, di cui è geloso. Lo Scorpione riesce a rendere reale qualsiasi stupidaggine all’orecchio di chi lo ascolta e scoprire la verità sarà impossibile.

Il Sagittario

Altre persone bugiarde sono quelle appartenenti al segno di fuoco governato da Giove opposto ai Gemelli: il Sagittario. I nati sotto il segno zodiacale del Sagittario sono certamente persone positive e portate ad aiutare il prossimo ma mentono tipicamente per coprire tradimenti sentimentali o situazioni lavorative poco chiare. Purtroppo per lui però il Sagittario non è il miglior bugiardo sulla terra. I nati del segno non sono infatti molto abili a mentire anche se ci provano spesso. Il Sagittario è smemorato, poco attento, tende a dimenticare ciò che racconta o a mostrare insicurezza quando parla, per cui è facile smascherarlo quando mente. Chi conosce bene nati del segno del Sagittario non fa fatica a interpretare il loro nervosismo quando dicono bugie.