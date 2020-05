Lucia Ocone – Tutto su di Lei – Film, Imitazioni, Marito

Lucia Ocone è una delle attrici comiche italiane più talentuose. Scopriamo qualcosa di più su di lei e sui personaggi che l’hanno resa famosa.

Film

Lucia Ocone è nata ad Albano Laziale il 3 maggio 1974. Ciò significa che ha compiuto da poco 46 anni. Il suo esordio nel cinema risale al 2001, anno in cui è uscito il film Un altr’anno e poi cresco di Federico Cicilia.

Nel corso della sua carriera, ha fatto parte del cast di 18 film. Oltre a quello appena citato, è il caso di ricordare anche Maschi Conto Femmine di Fausto Brizzi, La Banda dei Babbi Natale di Paolo Genovese (pellicola che l’ha vista condividere il set con Aldo, Giovanni e Giacomo).

Proseguendo con l’elenco dei momenti importanti della sua carriera cinematografica, ricordiamo la partecipazione a Metti la Nonna in Freezer e, per quanto riguarda gli ultimi lavori, il film Se mi Vuoi Bene, sempre diretto da Fausto Brizzi (la Ocone è una delle sue attrici feticcio).

Imitiazioni

Lucia Ocone è diventata famosa anche per le numerose imitazioni proposte nel corso di Quelli che il Calcio.

Tra queste è possibile citare Loretta Goggi, ma anche il personaggio di Veronika Web Rossettò. La Ocone è stata anche Mina ed Elisabbetta Gregoraci. Ricordiamo che la celebre comica laziale ha imitato anche Ambra Angiolini.

Marito

Lucia Ocone è sposata? No. L’attrice si è espressa in merito nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2018. In questa occasione, ha specificato di trovare fastidiosa la pressione sociale dietro alle domande fatte a una donna che, a 40 anni, come lei non ha figli e non è sposata.