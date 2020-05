Oroscopo Branko – domani giovedì 28 maggio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 28 maggio 2020. Quali segni, fra il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci, rientreranno nel gruppo dei favoriti dalle stelle? Se volete scoprirlo, leggete le seguenti anticipazioni, tratte dall’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani giovedì 28 maggio 2020: Sagittario

Questo ultimo periodo, coinciso anche con il lockdown, ti ha messo parecchio a dura prova. Domani, come preannuncia l’oroscopo di Branko, vedrai un miglioramento evidente, merito anche di Mercurio in aspetto favorevole.

Oroscopo Branko domani giovedì 28 maggio 2020: Capricorno

Si prospetta un giovedì contraddistinto da fastidiosi contrattempi. Mercurio nel segno del Cancro potrebbe metterti qualche bastone fra le ruote. Cerca di mantenere la calma e non riversa nei rapporti tutta la tensione.

Oroscopo Branko domani giovedì 28 maggio 2020: Acquario

Secondo l’oroscopo di Branko, domani avrai Mercurio come ottimo alleato. Se ci sono dei progetti da portare avanti, se hai in testa dei cambiamenti importanti da attuare nella tua vita, non ti mancherà la giusta spinta ad agire!

Oroscopo Branko domani giovedì 28 maggio 2020: Pesci

Non è un periodo dei più semplici. Hai molte questioni da risolvere, sia in amore che nel lavoro. Ma domani, come prevede il popolare astrologo Branko, Mercurio sarà in aspetto favorevole, ben disposto a sostenere ogni tua iniziativa.