Pamela e Enzo ancora ai ferri corti | Accuse fuori da Uomini e Donne

Pamela Barretta e Enzo Capo sembrano essere ancora ai ferri corti lanciandosi per l’ennesima volta messaggi tramite i loro social. La ex coppia non riesce proprio a vivere la sua vita senza accusare o lanciare frecciatine nei confronti dell’altro. Cosa sta succedendo tra Enzo e Pamela?

Sui social continua ancora la guerra tra Pamela Barretta e Enzo Capo.

Chiusa la loro storia d’amore all’interno dello studio di Uomini e Donne, tra la ex dama e l’ex cavaliere sembra che non ancora tutto chiaro. Maria De Filippi più e più volte ha cercato di spingere la coppia a far pace ma sembra proprio che tra loro di siano ancora tantissime cose nascoste.

Pamela e Enzo ancora ai ferri corti

Sul web più precisamente su Instagram, sia Pamela che Enzo sembrano ancora volersi far male l’uno con l’altro. Entrambi infatti, continuano ripetutamente a lanciarsi delle frecciatine accusandosi a vicenda.

A sentire la loro storia all’interno dello studio di Uomini e Donne, sono stati proprio i social a creare nella quotidianità della coppia tantissimi problemi, Enzo infatti, più volte ha spiegato quanto si sia sentito mancare di rispetto dalla ex dama proprio tramite le storie Instagram.

Ora che la storia è ormai chiusa, entrambi sembrano voler ferirsi a vicenda ancora una volta. Sul profilo di Capo e sulle storie di Barretta, arrivano così le ennesime frecciatine.

Ex dama lancia l’ennesima accusa

Nessuno avrebbe mai pensato che la coppia si riducesse ad accuse e offese tramite i social, rimanendo ancora una volta stupiti di quanto questa guerra mediatica stia continuando.

Durante la giornata di ieri infatti, Pamela Barretta ha deciso di lanciare l’ennesimo messaggio nei confronti di Enzo.

Un gesto che ormai sembra essere all’ordine del giorno, citando una frase della grandissima Alda Merini: “E poi la vita ci insegna che bisogna sempre volare in alto. Più in alto dell’invidia, del dolore, della cattiveria. Più in alto delle lacrime, dei giudizi. Bisogna sempre volare in alto, dove certe parole non possono offenderci, dover certi gesti non possono ferirci, dove certe persone non potranno arrivare ma”.

Le parole di Pamela sono state viste dal web come una risposta all’ultima foto caricata da Enzo, dove si mostra felice e afferma: “E ora io so che bisogna alzare le vele, e prendere i venti del destino, dovunque conducano il vascello…”.