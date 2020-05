Ricetta delle spinacine: ingredienti, preparazione e consigli

Le spinacine oramai sono famosissime, si tratta di una sorta di cotolette di pollo e spinaci, amatissime dai bambini ma anche dagli adulti.

Le spinacine si trovano molto facilmente in tutti i supermercati, e anche in macelleria, ma volete mettere la genuinità se fatte in casa! Quando le si fanno in casa, hanno tutto un altro sapore, oltre al fatto che sono sicuramente più sane e genuine, proprio per essere adatte anche per i più piccoli.

Si tratta di una buona alternativa anche per far mangiare ai bambini le odiatissime verdure, si tratta di un secondo piatto adatto sia a pranzo che a cena, magari accompagnate il tutto con un contorno a base di verdure per avere un pasto completo, e il gioco è fatto.

Spinacine – Ingredienti

Con le dosi fornite verranno circa 6 spinacine, dipende molto anche dalla loro grandezza.

500 gr di petto di pollo

200 gr di spinaci

2 uova

20 gr di parmigiano

sale

noce moscata

pangrattato

olio di semi

Spinacine – Preparazione e consigli utili

Come prima cosa andiamo a lavare gli spinaci e cuociamoli a vapore per 5 minuti circa.

Poi mettiamoli all’interno di un mixer e frulliamo.

Mettiamo un attimo da parte gli spinaci, ed occupiamoci del petto di pollo, bisogna tagliare il petto di pollo a pezzi e andiamo a tritare anche quest’ultimi.

Prendiamo una ciotola piuttosto capiente e versiamo al suo interno sia il pollo che gli spinaci tritati, e aggiungiamo il parmigiano grattugiato, il sale, la noce moscata e un uovo.

Amalgamiamo il tutto fino ad ottenere un impasto omogeneo e ben compatto. il composto fino a renderlo omogeneo. Se il composto dovesse risultare troppo morbido, non preoccupatevi, basterà aggiungere 2 cucchiai di pangrattato.

Prendiamo un po’ di impasto e schiacciamolo con le mano fino a formare la spinacina.

Passiamo le spinacine prima nell’uovo battuto e poi nel pangrattato.

Poi mettete le spinacine ottenute in frigo per mezz’ora circa.

Cuociamo le spinacine o in una padella antiaderente con un filo d’olio per circa 5 minuti per lato, oppure in forno a 200° per una ventina di minuti. Dopodiché saranno pronte per essere servite.

Se non volete fare delle singole spinacine grandi potete anche fare delle polpettine o dei simil nuggets.

Spinacine – Video