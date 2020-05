Ricetta pane alle olive: ingredienti, preparazione e consigli

By

Il pane alle olive è un pane morbido arricchito da olive verdi tagliate a pezzetti che lo rendono appetitoso anche consumato da solo. Il pane alle olive è un’alternativa gustosa al pane bianco classico e si sposa bene con i tradizionali taglieri di salumi e formaggi oppure con ricche insalate miste per creare un equilibrio tra gusto e calorie, lo si può anche realizzare a forma di filoncini o panini.

Pane alle olive – Ingredienti

Ingredienti per la pasta fermentata:

Farina Manitoba 100 g

Acqua 75 g

Lievito di birra fresco 3 g

Sale fino 3 g

Ingredienti per l’impasto:

Farina Manitoba 500 g

Acqua 320 g

Malto 10 g

Lievito di birra fresco 12 g

Olio di semi di mais 30 g

Sale fino 12 g

Olive verdi denocciolate 200 g

Pane alle olive – Preparazione

Iniziate la preparazione del pane alle olive preparando la pasta fermentata. Mettete in una ciotola il lievito sbriciolato, l’acqua tiepida, la farina e il sale e impastate per qualche secondo, poi coprite la ciotola con della pellicola trasparente e lasciate lievitare per circa 1 ora e mezza a temperatura ambiente.

La pasta fermentata dovrà raddoppiare il suo volume. Intanto sbriciolate il lievito di birra in una ciotola e scioglietelo con poca acqua tiepida (presa dalla dose della ricetta) assieme al malto (o miele), mettete la farina nella tazza della planetaria munita di foglia, azionatela alla velocità 1, e aggiungete il composto di lievito, la restante acqua, nella quale avrete disciolto il sale e l’olio.

Impastate per circa 10 minuti, unite la pasta fermentata e quando il composto risulterà omogeneo togliete la foglia, sostituitela con il gancio e continuate a impastare (altri 10 minuti) fino a che il composto non gli si attorciglierà tutto attorno. Durante la lavorazione, per almeno un paio di volte, fermate la macchina e con una spatola pulite i lati della ciotola e ribaltate l’impasto. Un minuto prima della fine dell’impasto unite le olive grossolanamente sminuzzate e tamponate con carta assorbente.

Mettete l’impasto su di una spianatoia leggermente infarinata, lavoratelo qualche secondo per dargli una forma sferica, poi appiattitelo leggermente, arrotolatelo su se stesso per dargli forma allungata (tipo filone), e poi ponetelo a lievitare nel forno spento ma con la luce accesa su di una teglia foderata con carta forno fino al raddoppiamento del volume. Prima di infornare il pane alle olive nel forno già caldo a 180° per almeno 40 minuti, praticate con un coltello dalla lama liscia, molto sottile e affilata, delle incisioni a rombi sulla superficie. Quando la superficie del pane alle olive sarà ben dorata, estraete il pane dal forno e lasciatelo raffreddare su di una gratella.

Pane alle olive – Consigli utili

Conservate il pane alle olive a temperatura ambiente, chiuso in un sacchetto di plastica o di carta, per circa 4-5 giorni.

Questo pane si può congelare una volta cotto; al momento di servirlo fatelo scongelare in frigorifero e rinvenire in forno per un paio di minuti.