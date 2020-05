Ricetta tagliatelle alla boscaiola: ingredienti, preparazione e consigli

By

Le tagliatelle alla boscaiola sono un primo piatto molto semplice ma molto gustoso, ottimo anche da preparare se si hanno ospiti a pranzo o a cena.

Il sugo alla boscaiola è un classico della cucina italiana, che si differenzia molto da regione a regione per l’aggiunta o la rimozione di alcuni ingredienti. In genere i funghi sono sempre presenti insieme alla salsiccia e alla salsa di pomodoro, poi c’è chi aggiunge anche dei piselli o la pancetta e c’è chi aggiunge la panna fresca per ottenere un sugo rosato.

Non esiste una vera e propria ricetta che sia originale, tende appunto a variare, anche a seconda dei gusti personali.

Tagliatelle alla boscaiola – Ingredienti

Gli ingredienti riportati sono per 4 persone.

250 gr di tagliatelle all’uovo

350 gr di funghi

300 gr di salsicce

1/2 di cipolla

1/2 bicchiere di vino bianco

350 ml di passata di pomodoro

100 ml di panna fresca

20 gr di parmigiano

sale

olio evo

prezzemolo

Tagliatelle alla boscaiola – Preparazione e consigli utili

Come prima cosa bisogna tritate la cipolla finemente per poi farla appassire in una padella capiente con l’olio.

Unire la salsiccia sgranata e sbriciolata e farla rosolare per qualche minuto.

Salare, sfumare con il vino bianco quindi aggiungere i funghi affettati.

Far insaporire il tutto e quando la salsiccia e i funghi saranno ben cotti, aggiungere la passata di pomodoro.

Far restringere il sugo alla boscaiola.

Infine aggiungete la panna fresca e mescolate per far legare bene il tutto

Nel frattempo, cuocere le tagliatelle all’uovo, scolarle al dente versatele in padella.

Aggiungete il parmigiano grattugiato e fate saltare in padella un minuto.

Servire le tagliatelle alla boscaiola aggiungendo del prezzemolo fresco sui piatti.