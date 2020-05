DIRETTA VIDEO – Uomini e Donne – 28 Maggio 2020

Uomini e Donne è sempre più vicino alla sua chiusura estiva e per Giovanna Abate è tempo di decisioni importanti, soprattutto per quanto riguarda il suo percorso come tronista.

Giovanna infatti, nonostante abbia tre corteggiatori completamente diversi, si mostra molto dubbiosa su chi possa una volta fuori dal programma, potrà con lei creare una famiglia e una relazione stabile.

Durante la puntata di oggi, Giovanna avrà l’ennesimo confronto soprattutto nei confronti di Sammy che, verrà attaccato e criticato anche dall’Alchimista. Quest’ultimo nella puntata di ieri infatti, ha deciso di togliere la maschera e di mostrarsi realmente a tutti i telespettatori, scoprendo che si tratta di Davide Basolo.

DIRETTA VIDEO – Uomini e Donne

La scelta che si avvicina in queste due settimane, sembra mettere sempre più in crisi Giovanna Abate. La tronista non ha la più pallida idea di chi tra i tre corteggiatori sia quello giusto per lei.

Il carattere testardo e difficile di Sammy Hassan infatti, la porterà nuovamente a scontrarsi con lui. Questo non aiuterà e non darà modo di portare la conoscenza a un livello superiore, al contrario di quanto è successo con l’Alchimista.

Alessandro Graziani invece, sembra sempre più afflitto vedendo una Giovanna pronta a dare ogni certezza agli altri due corteggiatori. All’interno dello studio di Uomini e Donne infatti, la stessa tronista si troverà così in difficoltà nel prendere una vera e propria decisione. Quale sarà la decisione di Giovanna Abate nella puntata che vedremo andare in onda oggi?

Vi ricordiamo che per gli appassionati del programma, la puntata potrete vederla direttamente qui sotto in modo facile e semplice!