Film Stasera in Tv – Hunger Games Il canto della rivolta Parte II – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Hunger Games Il canto della rivolta Parte II. Produzione statunitense del 2015 per la regia di Francis Lawrence. La pellicola è la quarta e ultima della saga Hunger Games ispirata ai romanzi di di fantascienza distopica per adolescenti scritta da Suzanne Collins. In particolare questo film è è la trasposizione cinematografica della seconda parte del terzo romanzo Il canto della rivolta.

Hunger Games Il canto della rivolta Parte II – Trama

Katniss Everdeencapisce che la posta in gioco non riguarda soltanto la sopravvivenza, ma anche il futuro.Con l’intera Panem in guerra totale, Katniss affronta il Presidente Snow in uno scontro finale. Accompagnata dai suoi più cari amici – inclusi Gale, Finnick e Peeta – Katniss va in missione con la squadra del Distretto 13, dove rischierà la vita per liberare i cittadini di Panem e attentare alla vita del Presidente Snow, sempre più ossessionato dal pensiero di distruggerla. Le trappole mortali, i nemici e scelte morali che aspettano Katniss la metteranno alla prova più di qualsiasi arena in cui abbia combattuto.

Hunger Games Il canto della rivolta Parte II – Trailer Video

Hunger Games Il canto della rivolta Parte II – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Hunger Games: Mockingjay – Part 2

Genere: Azione

Durata: 2h 15m

Anno: 2015

Paese: USA

Regia: Francis Lawrence

Cast: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Jeffrey Wright, Stanley Tucci, Donald Sutherland

Hunger Games Il canto della rivolta Parte II – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre, anche 506) alle ore 21.30 di oggi, giovedì 28 Maggio 2020. La programmazione di Italia lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con CSI – Scena del crimine.