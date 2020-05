Film Stasera in Tv – The Impossible – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film The Impossible. Produzione spagnola del 2012 per la regia di Juan Antonio Bayona. La pellicola racconta la vera storia di un incredibile ricongiungimento di una famiglia, tra decine di migliaia di persone ferite e disperse, in vacanza in Thailandia nel giorno del terribile tsunami del 2004, il 26 dicembre.

The Impossible – Trama

Maria, Henry e i loro tre figli cominciano le vacanze invernali in Thailandia, per trascorrere alcuni giorni in un paradiso tropicale. Ma la mattina del 26 dicembre, mentre la famiglia si rilassa in piscina dopo una notte trascorsa a festeggiare il Natale, un terrificante boato si solleva dal centro della terra e un’enorme parete di acqua nera si scaglia contro l’hotel. E’ uno tsunami, che travolge edifici e persone, distruggendo tutto ciò che incontra e mietendo migliaia di vittime… Il padre resta con due bambini, la madre con il terzo. La sensazione reciproca è che gli altri non siano sopravvissuti, ma la speranza li farà cercare senza sosta.

The Impossible – Trailer Video

The Impossible – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Impossible

Genere: Drammatico

Durata: 1h 55m

Anno: 2012

Paese: Spagna

Regia: Juan Antonio Bayona

Cast: Ewan McGregor, Naomi Watts, Tom Holland, Samuel Joslin, Oaklee Pendergast, Marta Etura, SÖnke MÖhring, Geraldine Chaplin, Ploy Jindachote, La-Orng Thongruang, Dominic Power, Natalie Lorence, Gitte Witt, Byron Gibson

The Impossible – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale del digitale terrestre Tv8 (canale 8) alle ore 21.30 di oggi, giovedì 28 Maggio 2020. La programmazione di Tv8 lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con Guess My Age – Indovina l’età, quiz condotto da Enrico Papi.