Gianni Sperti diventa un personaggio scomodo proprio quanto, i cavalieri o le dame del trono over di Uomini e Donne vengono beccati a non dire la verità. L’opinionista ormai da diversi anni lotta per portare all’interno del programma sempre e solo la sincerità.

La puntata di ieri infatti, ha visto Gianni Sperti portare l’ennesima segnalazione e testimonianza contro Armando Incarnato. Tra i due non scorre buon sangue, l’opinionista ormai da diverso tempo non crede alla sincerità del cavaliere. Secondo due, Armando starebbe ancora all’interno del programma per visibilità, non essendo interessato a nessuna dama perché fidanzato fuori dagli studi.

Dopo la reazione incontrollata del cavaliere, ieri Gianni ha deciso di caricare sul suo profilo Instagram, l’ennesima frecciatina nei suoi confronti e nei confronti di chi, pensa che lui sia una persona imparziale.

Gianni Sperti personaggio scomodo

L’accesa discussione di ieri, ha visto protagonisti assoluti Gianni e Armando che, a suon di accuse e alzate i voce, hanno cercato di dire la loro. L’opinionista ha così portato alcune storie Instagram di Janet, ex fidanzata del cavaliere. All’interno di queste foto, si mostrava la ragazza in casa di Armando durante la quarantena, insinuando il dubbio che tra loro ci fosse ancora qualcosa.

Gianni Sperti dal carattere duro e determinato, ha cercato in tutti i modi di far confessare a Armando di avere una relazione con la sua ex fidanzata. Tra i due infatti, sono volate parole forti fino a quando, Armando preso da un momento di ira decide di abbandonare lo studio.

Opinionista non torna indietro

La fine della puntata per Gianni Sperti è stato un vero e proprio sollievo, spiegando che il suo essere scomodo nei confronti di alcuni cavaliere e di alcune dame è solamente dovuto al voler mantenere sincero il clima all’interno del programma.

Sul suo profilo Instagram, l’opinionista ha deciso di dire la sua racchiudendo quello che pensa in davvero poche righe.

Secondo l’opinionista infatti: “Devo dire sempre quello che penso e per questo risulto spesso scomodo ma amo cambiare idea quando e se mi convincono del contrario”.

Gianni promette così a tutti i suoi fan di non cambiare mai ma soprattutto, di voler portare sempre la verità all’interno di Uomini e Donne.