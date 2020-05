Nancy Brilli – Tutto su di Lei – Film, Figlio, Marito

By

Nancy Brilli, all’anagrafe Nancy Nicoletta Ortensia Brilli, è una celebre attrice italiana. Nata a Roma il 10 aprile 1964 – ha quindi 56 anni – è stata protagonista di alcuni film di grande successo. Scopriamo assieme qualche dettaglio sulla sua carriera e vita privata.

Film

Il talento di Nancy Brilli è stato scoperto dalla figlia del regista Pasquale Squiteri, sua compagna di scuola. Lei la presenta al padre, che la dirige all’inizio degli anni ’80 nel film Claretta. Questo punto di partenza è stato l’inizio di una carriera costellata di successi.

Tra le pellicole che l’hanno resa famosa è possibile citare Compagni di Scuola di Carlo Verdone, ma anche Febbre da Cavallo – La Mandrakata. Nancy Brilli ha inoltre recitato in Maschi Contro Femmine e nel sequel Femmine Contro Maschi, esperienza che l’ha vista condividere il set con attori come Emilio Solfrizzi.

Il suo ultimo film è Se Mi Vuoi Bene, pellicola del 2019 diretta da Fausto Brizzi. Parlare della parentesi cinematografica della sua carriera è importante, ma non bisogna trascurare i successi in tv, iniziati davanti alla macchina da presa di Squiteri. L’ultimo lavoro in ordine di tempo è invece la fiction Matrimoni e Altre Follie.

Marito

Nancy Brilli, che ha conquistato il David di Donatello nel 1990 per Piccoli Equivoci (è stata premiata come miglior attrice non protagonista), è stata sposata due volte (dal 1987 al 1990 con Massimo Ghini e dal 1997 al 2002 con Luca Manfredi, figlio di Nino).

Figlio

Nancy Brilli è diventata mamma di Francesco nel 2000. Il padre del ragazzo è Luca Manfredi.