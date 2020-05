Oroscopo Branko – domani venerdì 29 maggio 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 29 maggio 2020. Sta per cominciare un nuovo weekend: volete sapere come sarà per i primi 4 segni zodiacali? Leggete le seguenti previsioni astrologiche per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani venerdì 29 maggio 2020: Ariete

Come indica l’oroscopo di Branko domani partirà in maniera piuttosto agitata. Non ti sei ancora rimesso in moto come avresti voluto, forse ci sono alcune questioni lavorative in sospeso e, come se non bastasse, ci si mettono anche i figli nervosi! Mantieni la calma.

Oroscopo Branko domani venerdì 29 maggio 2020: Toro

Ti lasci alle spalle delle giornate molto pesanti e domani, come anticipa l’oroscopo di Branko, qualcuno sarà anche vittima di sciocchi pettegolezzi. Sii paziente, perché con il trascorrere del tempo l’umore migliorerà.

Oroscopo Branko domani venerdì 29 maggio 2020: Gemelli

Domani, merito anche dell’influsso positivo di Mercurio in Cancro, riuscirai a superare gli ostacoli e a contrastare le opposizioni più dure, grazie a un lampo di genio improvviso e alla giusta furbizia.

Oroscopo Branko domani venerdì 29 maggio 2020: Cancro

Mercurio è arrivato nel tuo segno! La sua influenza toccherà, come primi, l’aspetto lavorativo e quello finanziario. Domani, secondo l’oroscopo di Branko, sono previsti degli introiti per te.