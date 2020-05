Oroscopo Branko – domani venerdì 29 maggio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

By

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 29 maggio 2020. Siamo alle porte di un nuovo fine settimana: vediamo cosa accadrà nelle prossime ore a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Di seguito, l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani venerdì 29 maggio 2020: Leone

Stai recuperando alla grande, soprattutto in amore! Domani, secondo le previsioni astrologiche di Branko, qualcuno potrebbe avere a che fare con una compravendita. In tal caso, rifletti bene prima di agire.

Oroscopo Branko domani venerdì 29 maggio 2020: Vergine

Adesso hai Mercurio dalla tua parte che ti aiuta a risolvere molte questioni di lavoro e riguardanti le finanze. Domani, secondo l’oroscopo di Branko, sarà una giornata molto interessante dal punto di vista economiche. Sono previste entrate ed uscite extra.

Oroscopo Branko domani venerdì 29 maggio 2020: Bilancia

Sono giornate piuttosto faticose. Giovedì Mercurio è entrato in Cancro e ha cominciato a procurarti qualche disturbo sul lavoro. E anche in famiglia sono giorni altalenanti. Avresti bisogno di staccare la spina, magari progettando un bel viaggio in vista del futuro.

Oroscopo Branko domani venerdì 29 maggio 2020: Scorpione

Stai uscendo da un periodo molto stressante. L’ingresso di Mercurio nel segno del Cancro, giovedì 28, ha dato il via a una nuova fase, molto più positiva, sia in amore che nel lavoro. Domani, come anticipa l’oroscopo di Branko, ti aspetta una serata molto piacevole.