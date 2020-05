Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana dal 28 maggio al 3 giungo 2020 – Previsioni per tutti i segni zodiacali

Ecco l’appuntamento con l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 28 maggio al 3 giugno 2020. Che consigli preziosi offrirà il famoso astrologo americano per le prossime giornate ai segni zodiacali? Se volete scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche per la prossima settimana, liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny, pubblicato sul sito Internazionale.it.

Ariete

Hai mai considerato sacro il gioco e la magia? Questa è la provocazione che ti rivolge il popolare astrologo americano Rob Brezsny e ti invita a pensarci per la prossima settimana. Prova a sfruttare le giornate che verranno per avvicinarti al mondo della magia attraverso qualche gioco.

Toro

È arrivato il momento di dare maggiore importanza anche all’estetica delle cose e non soltanto alla loro utilità. Tu sei uno fra i segni più pratici dello zodiaco, ma durante la prossima settimana dovresti cominciare a valorizzare di più anche l’aspetto esteriore.

Gemelli

L’oroscopo settimanale di Rob Brezsny ti incoraggia a mettere da parte il passato e il futuro e concentrarti di più sul presente. Solo così potrai goderne a pieno i momenti belli e soddisfacenti. Per quanto ossessivi siano i pensieri sul passato e sul futuro, sforzati di non dedicare loro più energia!

Cancro

È probabile che in questo periodo tu abbia a che fare con persone che tentano, in tutti i modi, di sminuirti e screditarti. Dovresti provare a ignorare le loro maldicenze e farti scivolare addosso questo tipo di offese. In fondo in fondo, tu sai quanto vali!

Leone

Secondo le previsioni astrologiche di Rob Brezsny, la settimana che va dal 28 maggio al 3 giungo ti porterà delle profonde intuizioni che dovresti cogliere al volo. Ti saranno d’aiuto per capire come puoi guarire le tue paure.

Vergine

Ti aspetta una settimana vincente! Le stelle sono dalla tua parte e sostengono ogni aspetto della tua vita su cui vorrai concentrarti per fare screscere. Cosa vorresti ottenere durante le prossime giornate? Pensaci, tutto sarà possibile!

Bilancia

Come anticipa l’oroscopo settimanale di Rob Brezsny, nei prossimi giorni potresti attirare molta fortuna. Trova il modo per diventare un magnete di novità ed eventi positivi e fa che sia un modo divertente!

Scorpione

Se hai avuto alcune difficoltà sul lavoro, un modo efficace per risolverle, secondo il popolare astrologo statunitense, è quello di cominciare a collaborare con altri. La cooperazione sarà un ottimo modo per ottenere dei risultati importanti.

Sagittario

La prossima settimana ti guarderai con più profondità dentro e sarai capace di distinguere trai i tuoi desideri e le tue necessità. Quali hanno la priorità in questo momento? Pensaci ne e cerca di darti una risposta sincera. Vedrai che troverai anche i modi per soddisfare entrambi.

Capricorno

Il suggerimento che ti dà l’oroscopo di Rob Brezsny per la prossima settimana è quello di non sprecare troppo tempo ed energia per cercare di risolvere delle questioni banali cercando soluzioni complicate. Cerca di semplificarti la vita e scegli la via più semplice!

Acquario

Questo è un periodo davvero proficuo per te. Le idee fluiscono a meraviglia, senti di avere nuova grinta e creatività. Non farti sfuggire le belle intuizioni che ti verranno, cerca piuttosto di coglierle al volo: potrebbero rivelarsi molto utili!

Pesci

Questo è un periodo molto particolare che ci costringe a ritmi più lenti e a maggiore inattività. Il famoso astrologo Rob Brezsny ti invita a sfruttare questo momento per pensare a progetti importanti. Così sentirai di non aver buttato via del tempo prezioso!