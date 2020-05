Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 29 maggio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 29 maggio 2020. Come sarà questo fine settimana per i 4 segni centrali dello zodiaco? Bisogno di affetto per il Leone, la Vergine ritrova maggiore vitalità. La Bilancia deve risolvere un problema lavorativo, in arrivo delle risposte per lo Scorpione. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 29 maggio 2020: Leone

In questo momento hai un enorme bisogno di circondarti di affetto. Tu sei un tipo molto orgoglioso e non chiederai in modo diretto l’attenzione degli altri, ma ora gradiresti molto un gesto di solidarietà nei tuoi confronti. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani Saturno sarà dissonante: forse deciderai di non confermare alcune situazioni lavorative che non andavano più bene.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 29 maggio 2020: Vergine

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox, domani la Luna arriverà nel tuo segno. Se finora hai avuto giornate faticose, nelle prossime giornate sentirai affiorare maggiore vitalità. Se nei giorni scorsi hai vissuto dei contrasti in amore, sarebbe il caso di tentare un riavvicinamento nelle prossime ore. Non aspettare oltre, perché il rischio è quello di creare ancora più agitazione.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 29 maggio 2020: Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, domani dovresti concentrarti su un problema di lavoro, forse un contenzioso economico, da risolvere. Hai Giove in opposizione a metterti in difficoltà: per contrastarlo dovresti aggrapparti a più ottimismo. Questo 2020 non è iniziato nel migliore dei modi per te e adesso hai tanto bisogno di più serenità.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 29 maggio 2020: Scorpione

Domani, come indica l’oroscopo di Paolo Fox, avrai la Luna e Mercurio in aspetto interessante: finalmente avrai le risposte che aspetti da tempo, sia in amore che nel lavoro. Finora sei rimasto in una situazione di stallo, a causa di terze persone che hanno continuato a rinviare accordi e promesse fatte in passato. In amore c’ calma piatta, ma tu non sei affatto soddisfatto!