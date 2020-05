Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 29 maggio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 29 maggio 2020. Quali segni, fra gli ultimi 4, saranno più fortunati questo weekend? Il Sagittario ha bisogno di un diversivo in amore, belle emozioni in vista per il Capricorno. L’Acquario deve fare chiarezza dentro di sé, mentre per i Pesci ci vuole prudenza. Vi proponiamo, di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 29 maggio 2020: Sagittario

Nei giorni scorsi hai avuto dei momenti di grande sconforto, in cui credevi di non farcela. Purtroppo hai dovuto fare i conti con qualche provocazione di troppo! C’è chi, comunque, ha avuto la maturità di sfruttare questo periodo per guardarsi meglio dentro, per fare chiarezza in amore. Nel rapporto di coppia, forse, a qualcuno è mancato un diversivo.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 29 maggio 2020: Capricorno

Il prossimo fine settimana sarà piuttosto interessante, soprattutto dal punto di vista relazionale. Ti aspettano delle giornate all’insegna delle belle emozioni. Se hai un rapporto consolidato, come spiega l’oroscopo di Paolo Fox, domani sari più preso dal lavoro che da altro. I single, invece, non faranno incontri memorabili, ma avranno il piacere di passare il tempo con piccole, piacevoli compagnie.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 29 maggio 2020: Acquario

Stai uscendo da alcune giornate molto impegnative e adesso sei pronto per recuperare l’energia persa. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani potresti sentirti piuttosto confuso: tu hai voglia di profondi cambiamenti, ma non sai ancora esattamente cosa fare, dove andare e che progetti fare. Dovresti fare maggiore chiarezza…

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 29 maggio 2020: Pesci

Il suggerimento di Paolo Fox per domani è quello di aprire bocca solo se strettamente necessario. Non ti senti abbastanza tranquillo, forse c’è qualcuno che vuole metterti in difficoltà. Dovresti muoverti con molta prudenza in amore, anche se hai appena cominciato una nuova relazione. Cura maggiormente la forma fisica, perché in questi giorni anche il corpo è coinvolto in questo calo generale.