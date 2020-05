Playstation 5 sta arrivando: data di presentazione, lista dei videogiochi, prezzo e versioni

Gli appassionato di console di tutto il mondo aspettano con impazienza l’arrivo della Playstation 5, che oltre ad essere la quinta console di casa Sony darà probabilmente il via alla “next generation” per quanto riguarda i videogiochi. Il coronavirus ha messo in dubbio l’uscita della PS5 ma la casa nipponica ha dichiarato che non ci saranno slittamenti in tal senso.

Presentazione e prima lista di videogames

Non c’è ancora niente di ufficiale ma fonti autorevoli (Bloomberg su tutti) hanno rivelato che la nuova console dovrebbe venire presentata ufficialmente il prossimo 3 giugno attraverso una diretta streaming, mentre la rivista ufficiale inglese della Playstation ha presentato ufficialmente la prima lista comprendente i titoli che per primi arriveranno in ordine di tempo (A Rat’s Quest The Way Back Home, Assassin’s Creed Valhalla, Battlefield 6, Chorus, Cygni All Guns Blazin, Dauntless, DiRT 5, Dragon Age 4, Dying Light 2, NHL 21, FIFA 21 , Godfall, Gods & Monster, Gothic Remake, MicroMan, Moonray, Nith’O Infinity Reborn, Obseerver System Redux, Path of Exile 2, Outirders, PsyHotel, Quantum Error, Rainbow Six Quarantine, Rainbow Six Siege, Redo! Enhanced Edition, Scarlet Nexus, Sniper Elite 5, Soulborn, Starfield, The Elder Scrolls 6, The Lord of the Rings Gollum, The Sims 5, Ultimate Fishing Simulator 2, Vampire The Masquerade Bloodlines 2, Warframe, Watch Dogs Legion, WRC 9).

Data di lancio e varie versioni

Come detto, Sony ha confermato che la nuova console sarà acquistabile a partire dalla fine del 2020, in concomitanza con le feste natalizie, il prezzo di base non dovrebbe essere inferiore ai 499 euro, mentre per quanto riguarda le varie versioni al lancio negli ultimi tempi si sono fatte piuttosto insistenti diversi rumors che parlavano di due versioni distinte, una “basic” e una “premium”, che dovrebbe comprendere un hard disk SSD da 1,650 Terabyte. Al momento sono solo indiscrezioni, dato che il 3 giugno è sempre più vicino, e la casa giapponese sarà indubbiamente capace di stupire i numerosissimi fans.