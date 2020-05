Roma, la sindaca Raggi intende far sgomberare Casapound: lettere inviate a due ministri

Non intende fermarsi di fronte alle minacce e le diverse critiche piovute a più riprese, la sindaca di Roma Virginia Raggi che intende proseguire un’altra battaglia contro l’estrema destra, nella fattispecie l’organizzazione politica Casapound che da diversi anni occupa abusivamente di due edifici.

I due edifici occupati

E’ la sede “storica” di Casapound sede di via Napoleone III, presente nel quartiere Esquilino, e di un complesso edilizio di Ostia, in via delle Baleniere, la cui occupazione è stata gestita da un’associazione spalleggiata da Casapound Italia: visto lo status di abusivi, la prima cittadina di Roma ha deciso di intervenire in maniera decisa in tal senso.

Lettera aperta della Raggi

La Raggi ha infatti inviato due lettere ai ministri dell’Economia (Gualtieri) e della Difesa (Guerini), chiedendo al primo di verificare l’iter di alloggio, e forzando lo sgombero di un edificio occupato illegalmente da 15 anni, mentre per quanto riguarda l’alloggio di Ostia la sindaca ha chiesto di ripristinare la legalità negli immobili del posto e qualora venga accertato lo stato di effettivo “bisogno” delle famiglie occupanti, a queste vengano affidate alla pubblica assistenza.