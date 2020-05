Calendario Serie A – Ecco le date ufficiali

Ci siamo! Finalmente il calcio italiano ha una data per la ripartenza, almeno per quanto riguarda la Serie A, infatti è stato ratificato nella giornata di ieri che si tornerà a giocare in campionato dal prossimo 20 giugno, ma prima si partirà con le semifinali di ritorno di Coppa Italia in programma il 13 ed il 14 giugno, mentre la finalissima si disputerà il 17, quindi tutto pronto per la ripartenza. Di seguito riportiamo il calendario Serie A con le date ufficiali, articolo questo che sarà poi aggiornato nei prossimi giorni con eventuali anticipi e posticipi.

Calendario Serie A: I recuperi del 20- 21 giugno

Recuperi 25a giornata:

Atalanta – Sassuolo

Inter – Sampdoria

Torino – Parma

Verona – Cagliari

Serie A: la 27a giornata

La 27a giornata di Serie A si disputerà tra il 23 e 24 giugno:

Atalanta – Lazio

Bologna – Juventus

Fiorentina – Brescia

Genoa – Parma

Inter – Sassuolo

Lecce – Milan

Roma – Sampdoria

Spal – Cagliari

Torino – Udinese

Verona – Napoli

La 28a giornata: 27-28 giugno

Brescia – Genoa

Cagliari – Torino

Juventus – Lecce

Lazio – Fiorentina

Milan – Roma

Napoli – Spal

Parma – Inter

Sampdoria – Bologna

Sassuolo – Verona

Udinese – Atalanta

Serie A 29a giornata: 30 giugno – 1 luglio

Atalanta – Napoli

Bologna – Cagliari

Fiorentina – Sassuolo

Genoa – Juventus

Inter – Brescia

Lecce – Sampdoria

Roma – Udinese

Spal – Milan

Torino – Lazio

Verona – Parma

La 30a giornata di Serie A: 4-5 luglio

Brescia – Verona

Cagliari – Atalanta

Inter – Bologna

Juventus – Torino

Lazio -Milan

Napoli – Roma

Parma – Fiorentina

Sampdoria – Spal

Sassuolo – Lecce

Udinese – Genoa

31a giornata: 7-8 luglio

Atalanta – Sampdoria

Bologna – Sassuolo

Fiorentina – Cagliari

Genoa – Napoli

Lecce – Lazio

Milan – Juventus

Roma – Parma

Spal – Udinese

Torino – Brescia

Verona – Inter

Serie A 32a giornata: 11-12 luglio

Brescia – Roma

Cagliari – Lecce

Fiorentina – Verona

Genoa – Spal

Inter – Torino

Juventus – Atalanta

Lazio – Sassuolo

Napoli – Milan

Parma – Bologna

Udinese – Sampdoria

La 33a giornata della Serie A: 14-15 luglio

Atalanta – Brescia

Bologna – Napoli

Lecce – Fiorentina

Milan – Parma

Roma – Verona

Sampdoria – Cagliari

Sassuolo – Juventus

Spal – Inter

Torino – Genoa

Udinese – Lazio

Programma 34a giornata: 18-19 luglio

Brescia – Spal

Cagliari – Sassuolo

Fiorentina – Torino

Genoa – Lecce

Juventus – Lazio

Milan – Bologna

Napoli – Udinese

Parma – Sampdoria

Roma – Inter

Verona – Atalanta

La 35a giornata di Serie A: 21-22 luglio

Atalanta – Bologna

Inter – Fiorentina

Lazio – Cagliari

Lecce – Brescia

Parma – Napoli

Sampdoria – Genoa

Sassuolo – Milan

Spal – Roma

Torino – Verona

Udinese – Juventus

36a giornata: 25-26 luglio

Bologna – Lecce

Brescia – Parma

Cagliari – Udinese

Genoa – Inter

Juventus – Sampdoria

Milan – Atalanta

Napoli – Sassuolo

Roma – Fiorentina

Spal – Torino

Verona – Lazio

Programma 37a giornata Serie A: 28-29 luglio

Cagliari – Juventus

Fiorentina – Bologna

Inter – Napoli

Lazio – Brescia

Parma – Atalanta

Sampdoria – Milan

Sassuolo – Genoa

Torino – Roma

Udinese – Lecce

Verona – Spal

38a e ultima giornata di Serie A: 1-2 agosto

Atalanta – Inter

Bologna – Torino

Brescia – Sampdoria

Genoa – Verona

Juventus – Roma

Lecce – Parma

Milan – Cagliari

Napoli – Lazio

Sassuolo – Udinese

Spal – Fiorentina

P.S. – Ricordiamo che questo articolo resta in aggiornamento, saranno riportate le date precise e gli eventuali anticipi e posticipi, quindi vi consigliamo di attivare le notifiche del sito per avere le notizie in tempo reale!