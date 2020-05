Film Stasera in Tv – Show Dogs Entriamo in scena – Trailer, Dove vederlo ed orario

By

Stasera in tv il film Show Dogs Entriamo in scena. Produzione spagnola del 2018 per la regia di Raja Gosnell. Film basato sulla “partecipazione” dei cani alla vita con le parole dei quattro zampe, nel cast di doppiatori italiani spiccano i nomi di Barbara D’Urso, Cristiano Malgioglio, Giulio Berruti e Marco Bocci.

Show Dogs Entriamo in scena – Trama

Max è un agente eccezionale, un cane poliziotto addestrato, beniamino di tre piccioni, abituato a cavarsela da solo. Una notte, al porto, s’imbatte nel rapimento di un cucciolo di panda e nell’agente dell’FBI che sta investigando sul caso. Tra Max e l’umano Frank non è amore a prima vista, ma il commissario non sente ragioni e li accoppia: parteciperanno sotto copertura ad una prestigiosa mostra canina al Caesar’s Palace di Las Vegas e sgomineranno il contrabbando illegale di animali rari. La coppia sbirro su due zampe e cane poliziotto ha fatto la storia di cinema e televisione ma non conosce stanchezza.

Show Dogs Entriamo in scena – Trailer Video

Show Dogs Entriamo in scena – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Show Dogs

Genere: Commedia

Durata: 1h 35m

Anno: 2018

Paese: USA

Regia: Raja Gosnell

Cast: Will Arnett, Natasha Lyonne, Omar Chaparro

Show Dogs Entriamo in scena – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso in prima visione assoluta sui canali non a pagamento su Rai 1, (canale 1 del digitale terrestre, anche 501 in HD) alle ore 21.30 di oggi, venerdì 29 Maggio 2020. La programmazione di Rai lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con I soliti ignoti, quiz preserale condotto da amadeus.