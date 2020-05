Frasi Tabacco – Giornata Mondiale senza Tabacco

Frasi Tabacco. La Giornata Mondiale senza Tabacco vuol essere un giorno importante per poter ricordare a tutti i danni che il fumo provoca. Si tratta di un danno serio alla propria salute ma anche a quella di chi ti sta intorno.

I danni da fumo passivo sono davvero rilevanti e questo ovviamente coinvolge anche i bambini. Sono sempre più gli studi e le ricerche che evidenziano come si sia abbassata l’età media di chi si avvicina per la prima volta alla sigaretta. Un dato preoccupante che implica una serie di conseguenze importanti. Ricordarsi di quanto importante è la propria salute è un dovere personale per poter vivere meglio.

Frasi sulla Giornata Mondiale senza Tabacco

• Ho smesso di fumare vivrò una settimana di più e in quella settimana pioverà a dirotto. (Woody Allen )

• Il tabacco masticato senza giusto motivo non giova alla sanità, Cerne forse neppure a’denti (Francesco Chiari)

• In effetti il fumo ha la funzione che dovrebbe avere la grande satira: conforto all afflitto affligge agitato punto il virtuoso lo odia; Gli opinionisti liberali ancora si domandano perché i poveri sprechino le loro misere risorse per fumare, senza comprendere che in realtà il fumo rende la loro vita degna di essere vissuta. L’oppresso lo ama (Tom Hodgkinson)

• Il fumo è come una bella donna, l’ami ma ti rendi conto che non è quella giusta per te. la lasci. Poi comincia a vagheggiarla e ti rendi conto che la tua giornata è triste senza di lei e piano piano dimentichi guai e tormenti e incomincia a scriverle a pregarla di tornare con te. L’amore fa male, ma la mancanza d’amore ancor di più (David Lynch)

• Era il tabacco che rendeva ogni cosa sopportabile. Parlando dei sacrifici materiali che era costretto a fare quando era senza un soldo a Parigi e Londra (George Orwell)