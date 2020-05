I cinque uomini più seducenti dello Zodiaco: ecco chi sono

La seduzione è un’arte e ci sono uomini che sono dei veri maestri in questo. Le stelle possono aiutarci a scoprire la vera identità dei cinque uomini più seducenti dello Zodiaco: ecco chi sono.

1. L’uomo Gemelli

Tra i cinque uomini più seducenti dello Zodiaco al primo posto troviamo il Gemelli. Gli uomini del segno dei Gemelli controllano perfettamente i loro corpi e le loro movenze quindi possono assumere atteggiamenti sensuali volutamente mirati a conquistare chi hanno di fronte. I Gemelli possono mostrare il loro fascino con abilità senza trascurare il potere delle parole. Possono quindi sedurre con i loro racconti ma anche distruggere i loro avversari in amore con estrema astuzia. L’uomo del segno zodiacale dei Gemelli eccelle nel flirtare, campo dove usa intelligenza e seduzione. Per lui la caccia sentimentale è un’esperienza entusiasmante.

2. L’uomo Leone

Tra i cinque uomini più seducenti dello Zodiaco al secondo posto troviamo il Leone. La giocosità è la sua più grande abilità seduttiva, il giostrarsi su più parti fa di lui un grande teatrante dei sentimenti. L’uomo Leone si rivolge a una persona quando è in mezzo a tanti altri, in modo che la sua preda si accorga del suo clamore. L’uomo del segno del Leone seduce con simpatia, gli piace flirtare ed è anche aiutato dall’aspetto fisico. I nativi del Leone sono generalmente belli, amano il dialogo e seducono con le parole. La sicurezza in sé stessi non li farà mai stare da soli.

3. L’uomo Scorpione

Terzo tra i cinque uomini più seducenti dello Zodiaco è lo Scorpione. I nativi del segno hanno una natura appassionata, vivono per il flirt fisico, sono maestri della vera seduzione. L’uomo Scorpione attira su di sé l’attenzione e fa letteralmente perdere il controllo alla donna che cade tra le sue braccia. È facile ritrovarsi ossessionate da lui e piangere se non ci vuole più o ci trascura.

4. L’uomo Acquario

Al quarto posto tra i cinque uomini più seducenti dello Zodiaco abbiamo l’Acquario. L’uomo Acquario è simpatico e alla mano, sicuro di sé e con un bel sorriso da mascalzone. Difficile non restare sedotte dalla sua simpatia e al contempo dalla carica di estrema sensualità che emana un uomo del segno zodiacale dell’Acquario.

5. L’uomo Sagittario

Chiude la classifica dei cinque uomini più seducenti dello Zodiaco il Sagittario. Gli uomini del segno del Sagittario sono dei seduttori nati a cui flirtare piace molto. I Sagittario curano anche molto il loro aspetto esteriore: fanno palestra, si vestono bene e seguono con cura un’alimentazione sana e bilanciata. Il tutto per apparire al meglio e fare più conquiste. Aggiungiamo che sono anche simpatici, intelligenti e maturi e avremo il seduttore perfetto.