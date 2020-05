In attesa dell’Iphone 12, ecco le prime indiscrezioni del comparto fotografico dell’Iphone 13

Molto probabilmente la presentazione dell’Iphone 12 verrà posticipata dopo l’estate a causa del coronavirus, sono emersi i primi leaks di quello che sarà probabilmente l’Iphone 13 (o magari una sorta di 12s), ed in particolar modo le prime indiscrezioni riguardanti il comparto fotografico di questo device.

Oltre ad un possibile abbandono del cavo lightning, magari in favore di una ricarica esclusivamente wireless infatti Choco Bit, attraverso Twitter (una fonte generalmente considerata vicino alla casa della mela morsicata) ha infatti rivelato quello che sarà il probabile aspetto del comparto fotografico del dispositivo che verrà presumibilmente presentato nella seconda metà del 2021:

The supposed layout, but this early on could mean nothing for 13 series final design so take with 🧂 pic.twitter.com/9JKsVPELGQ

— Fudge (@choco_bit) May 27, 2020