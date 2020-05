Ci sono persone che diffidano di ogni cosa mentre altre abboccano a tutto. In questo articolo scopriremo in maniera particolare le donne più credulone dello Zodiaco: ecco chi sono.

La Bilancia

Tra le donne più credulone dello zodiaco troviamo la Bilancia, che abbocca a tutto ciò che le si dice peggio di un tonno. Le donne del segno zodiacale della Bilancia sono caratterizzate da una forte emotività e sensibilità, attributi che seppur pregevoli non le guidano nel senso giusto nei confronti di chi hanno di fronte. La Bilancia, molto empatica, commette l’errore di credere che chi ha davanti sia una persona come lei. Una persona per bene e con una morale come la donna nata sotto il segno della Bilancia non riuscirà mai a capire chi non lo è per cui sarà portata a credere alla bontà di tutto ciò che le viene detto. La Bilancia così si mostra purtroppo una persona molto credulona.

La Pesci

Tra le donne più credulone dello Zodiaco troviamo anche la Pesci, che rappresenta così in pieno gli animali raffigurativi del suo segno. La donna Pesci purtroppo abbocca a molte frottole. Molto romantica, è facilmente abbindolabile in campo sentimentale da chi cerca di conquistarla con poesie mascherando i propri veri scopi. La donna Pesci cade così purtroppo spesso vittima di malintenzionati.

La Cancro

Altra donna credulona in tutto lo Zodiaco è la Cancro, che si fa veramente prendere in giro da chi è più scaltro e falso. I rancori radicati che la donna Cancro serba nei confronti di determinati personaggi, magicamente si dissolvono quando si trova la persona davanti, soprattutto quando questa mostra un atteggiamento amorevolmente conciliante, certamente falso. La donna Cancro si fa abbindolare in tempo record dalle chiacchiere di chi ha di fronte e tende a credere ciecamente alle frottole del primo che le passa davanti. Per la donna Cancro le parole di chiunque sono verità o addirittura profezie tanto è credulona.

La Scorpione

Altra credulona dello Zodiaco è la donna Scorpione, sì, proprio quella che si crede tanto furba e trama e studia sotterfugi e inganni alle spalle degli altri. La migliore, come si professa in genere la donna Scorpione, è in realtà a sua volta una grande credulona. In questo caso possiamo constatare come il karma le restituisce la sporca moneta giocata da lei molto spesso. Il grave errore che commette la donna Scorpione è quello di sottovalutare gli altri offendendoli nell’intelligenza, che sembra solo lei abbia. La Scorpione in questo è proprio una credulona che crede di non essere scoperta quando architetta brutti tiri mancini nei confronti degli altri. La donna Scorpione crede poi di avere realmente la stima del prossimo. La realtà è che nessuno la sopporta.