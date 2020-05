Oroscopo Branko – domani sabato 30 maggio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 30 maggio 2020. Scopriamo cosa rivelano gli astri per questo ultimo fine settimana di maggio. Come lo passeranno Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Di seguito, vi proponiamo l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal suo libro, Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani sabato 30 maggio 2020: Sagittario

La parola d’ordine per domani, secondo l’oroscopo di Branko, sarà prudenza! Non stai passando un bel periodo e nelle prossime 48 ore potresti sentirti particolarmente stanco e forse, in alcuni casi, perfino intossicato. Cerca di curare di più la forma fisica.

Oroscopo Branko domani sabato 30 maggio 2020: Capricorno

L’amore finalmente è pronto a decollare. Come anticipa l’oroscopo di Branko, domani le coppie stabili che hanno raggiunto una belle intesa, potrebbero arrivare a considerare l’eventualità del matrimonio. E le stelle saranno dalla loro parte!

Oroscopo Branko domani sabato 30 maggio 2020: Acquario

Si prospettano 48 ore molto promettenti. È possibile che arrivino entrate extra per qualcuno. Se avevi in cantiere il progetto di una casa nuova, domani sarà la giornata ideale per richiedere un mutuo.

Oroscopo Branko domani sabato 30 maggio 2020: Pesci

L’oroscopo di Branko relativo a domani ti suggerisce di usare molta accortezza in famiglia, soprattutto se avrai a che fare con figli adolescenti. Se non terrai a bada il tuo nervosismo, il rischio di qualche battibecco acceso sarà dietro l’angolo!