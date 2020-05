Ricetta lasagne estive con zucchine e fiori: ingredienti, preparazione e consigli

Le lasagne estive con zucchine e fiori sono un ottimo primo piatto, adatto a tutti anche per chi segue un’alimentazione vegetariana. Piatto ricco di gusto che piacerà a tutta la famiglia. Nonostante sia un piatto caldo, può essere consumato anche tiepido, ma perché no anche freddo, sarà buonissima ugualmente.

Si tratta di un piatto che vi farà fare una bella figura anche se avere ospiti a pranzo o a cena, molto comoda anche da portare in giro o a lavoro, proprio perché si può mangiare anche fredda, anzi il giorno dopo sarà ancora più buona. Nonostante sia un piatto che all’apparenza può sembrare elaborato, in realtà è un piatto molto semplice e veloce, oltre, ovviamente, ad essere molto gustoso, e gli ingredienti di cui si necessita sono pochi e non particolarmente costosi.

Lasagne estive con zucchine e fiori – Ingredienti

Con le seguenti dosi verranno 6 porzioni.

300 gr di sfoglie per lasagne (pasta fresca all’uovo)

500 gr di zucchine

300 gr di fiori di zucca

300 gr di mozzarella

200 gr di fontina

800 ml di besciamella

80 gr di parmigiano (grattugiato)

1 spicchio di aglio

q.b. di olio d’oliva (extravergine)

q.b. di sale

q.b. di pepe

Lasagne estive zucchine e fiori – Preparazione e consigli utili

Per preparare le lasagne estive zucchine e fiori iniziate dalla preparazione delle zucchine: spuntatele e grattugiatele a julienne con una grattugia a fori larghi. Fate imbiondire uno spicchio d’aglio in una filo d’olio, poi aggiungete le zucchine, fatele cuocere per circa 5 minuti, a fine cottura eliminate lo spicchio d’aglio e regolate di sale e di pepe.

Nel frattempo grattugiate a julienne anche la fontina e a fette la mozzarella. Preparate anche i fiori di zucca, privandoli delle picciolo e del pistillo centrale.

Quando tutto è pronto potrete procedere con l’assemblaggio della lasagna. Iniziate a sistemare un primo strato di sfoglie di lasagne in una pirofila, che avrete unto. Poi aggiungete delle zucchine, qualche pezzetto di mozzarella e della fontina.

Proseguite con una spolverizzata di parmigiano grattugiato, besciamella e fiori di zucca (che non necessitano di essere preventivamente cotti). Quindi ricoprite tutto con altre sfoglie di lasagne.

Proseguite la stratificazione in questo modo, fino a terminare gli ingredienti. Infornate poi la lasagne in forno statico preriscaldato a 180° per 30-40 minuti, sfornate e lasciate intiepidire una decina di minuti, per ottenere un effetto migliore al taglio.

Le vostre lasagne estive con zucchine e fiori sono pronte per essere servite e gustate.