Ricetta Quesadillas messicane: ingredienti, preparazione e consigli

Le quesadillas sono uno un piatto originario del Messico, si tratta di una ricetta molto apprezzata ormai in tutto il mondo, sono formate da due tortillas, che altro non sono che le tradizionali piadine messicane, e da un ripieno che include il formaggio e altri ingredienti a piacere.

La tortillas, possono essere acquistare al supermercato, oppure possono essere preparate in casa visto che è molto semplice. Si preparano semplicemente mescolando acqua e farina di mais, si lavorano a mano e poi possono essere cotte su una piastra.

La parola quesadilla deriva da “queso”, che in spagnolo significa formaggio, proprio perché è l’ingrediente che non deve mai mancare in questo piatto.

Nella ricetta di oggi, oltre al formaggio andremo ad aggiungere anche altri ingredienti, ma si può farcire come più vi piace.

Ottime anche per una cena sfiziosa, ma anche se avete degli ospiti sono un’idea molto simpatica, vi consigliamo di accompagnare le quesadillas con delle tipiche salse messicane, come ad esempio l’enchilada, il guacamole e la salsa di pomodori messicana, per renderle ancora più gustose e particolari.

Quesadillas messicane – Ingredienti

Ingredienti per 4 quesadillas:

Tortillas di mais 8

Petto di pollo 600 g

Fontina 400 g

Pomodori ramati 450 g

Cipolle ramate 4

Insalata q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Quesadillas messicane – Preparazione

Per preparare le quesadillas, iniziate tagliando la cipolla a fette non troppo sottili.

Occupatevi poi dei petti di pollo, poneteli su un tagliere e tagliateli a listarelle. Dopo aver fatto scaldare un filo d’olio in una padella antiaderente, versateci la cipolla a fette e cuocete a fuoco basso fino a che non si dorerà.

Unite poi le listarelle di pollo e fate cuocere per circa 15 minuti, salate a piacere. Nel frattempo grattugiate la fontina o altri formaggi a scelta, lavate con cura il pomodoro e affettatelo.

Dopodiché prendete una padella e fate scaldare la tortilla da entrambi i lati, se volete potete preparare da voi le tortillas di farina o le tortillas di mais. Quindi formate un primo strato di formaggio grattugiato e adagiateci sopra il pollo a listarelle.

Unite anche la cipolla che avete fatto cuocere con il pollo, i pomodori e l’insalata.

Terminate formando un altro strato di formaggio grattugiato e chiudete con un’altra tortilla, premendo bene per far aderire il formaggio alla tortilla. Una volta spento il fuoco, trasferite le quesadillas su un tagliere e dividetele in 4 parti.

Le vostre quesadillas sono pronte per essere servite e gustate ancora calde!

Quesadillas messicane – Consigli utili

Consumate le quesadillas appena preparate! Potete conservare le quesadillas in frigo ben coperte da pellicola o dentro un contenitore ermetico per massimo 2 giorni.

Si sconsiglia la congelazione.

Le quesadillas sono una delizia della cucina messicana che non potete non assaggiare almeno una volta! Ma veniamo alla parte più gustosa: il ripieno. Potete farcirle con ciò che preferite: un altro tipo di carne o solo verdure, l’importante è lasciar sciogliere il formaggio, che sia fontina, Edamer o un altro di vostra scelta! Se poi amate il tex-mex, via libera alle salse: enchilada, guacamole e salsa di pomodori messicana! Alternativa per palati delicati: la finta maionese, più light di così non si può.