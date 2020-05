Valentina Cervi – Tutto su di Lei – Film, Marito, Instagram

By

Valentina Cervi è una delle attrici più talentuose del panorama cinematografico italiano. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e vita privata.

Film

Valentina Cervi, nata a Roma il 13 aprile 1974 (ha quindi compiuto da poco 46 anni), ha partecipato a diversi film di spicco. La nipote di Gino Cervi, storico interprete di Peppone nei film dedicati al personaggio di Don Camillo e alla saga di Guareschi, ha esordito nel 1988 in Mignon è Partita, film di Francesca Archibugi.

Nel corso degli anni, ha lavorato in numerose altre pellicole. Tra queste è possibile citare La Via Degli Angeli di Pupi Avati, ma anche Euforia, film che ha visto alla regia la ex coppia Golino – Scamarcio.

L’ultima produzione cinematografica a cui ha partecipato è Vivere della Archibugi. Quando si parla della sua carriera, è cruciale citare anche l’esperienza nella fiction televisiva, con la partecipazione a fiction come Distretto di Polizia, I Borgia e I Medici.

Tornando alla carriera cinematografica, è doveroso fare un cenno alla conquista, per l’interpretazione ne La Via degli Angeli, della candidatura al nastro d’argento come miglior attrice protagonista.

Marito

Valentina Cervi è sposata con il regista Stefano Mordini, regista di Pericle il Nero, Acciaio e Provincia Meccanica. La coppia ha due bambini.

Instagram

Valentina Cervi, Tatiana nel film Euforia, non è presente su Instagram.