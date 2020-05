Arisa – Tutto su di lei – Età, parrucca e fidanzato

Arisa è un fiume in piena ormai sui social. L’abbiamo vista con la parrucca, poi senza. La cantante ha deciso alla fine di rimanere fedele alla propria identità e mostrarsi con i capelli corti. Anche se non tutti i fan gradiscono il suo aspetto attuale. Non è una novità: l’artista ama cambiare look con forte frequenza.

Capelli lunghi o corti, scuri o biondi, Arisa ha sempre mostrato una nuova versione di se stessa. Anche per questo ha scelto di non cedere al compromesso e non indossare più la parrucca. A quanto pare l’ha abbandonata per sempre.

Arisa – Età e fidanzato

Arisa nasce a Genova il 20 agosto dell’82 con il nome di Rosalba Pippa. Cresce a Pignola in provincia di Potenza e inizia presto a studiare il labiale delle cantanti. Si diploma però al Liceo pedagogico e inizia a lavorare come cameriera, babysitter, parrucchiera e molto altro ancora. Si concede anche qualche esibizione al piano bar. Il ’98 però le permette di vincere il concorso Pino d’Oro della sua città e l’anno successivo vince il Premio Cantacavallo a Teggiano. Nel 2007 la svolta definitiva: vince una borsa di studio per il Centro Europeo Toscolano fondato da Mogol. L’anno successivo vince SanremoLab e accede alla categoria Proposte di Sanremo. Presenta il suo brano Sincerità e si classifica al primo posto.

Nel corso degli anni Arisa si è presentata spesso nei concorsi canori previsti in tutta la nazione. Sempre in vista, ha iniziato anche a coltivare la passione per i talent show. Entra infatti a far parte di X Factor nel corso della decima stagione. Prende le redini degli Under Uomini e si attira addosso una pioggia di critiche senza fine per via della scelta della sua squadra. Arisa è fidanzata e non è una novità per i fan che la seguono da tempo: l’artista ha una relazione di lunga data con Lorenzo Zambelli. Un rapporto travagliato che, come ha dichiarato la diretta interessata, potrebbe portarli verso la rottura definitiva oppure all’altare.