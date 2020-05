Beatrice Valli amore da favola | Giorno speciale fuori da Uomini e Donne

Beatrice Valli racconta il suo amore da favola durante la giornata di oggi in cui festeggia i suoi 6 anni di fidanzamento con Marco Fantini. La coppia ha superato una fortissima crisi e si mostra una famiglia completamente felice insieme ai 3 bambini, di cui 2 Marco stesso.

Un momento davvero importante per Marco e Beatrice che da poche settimane hanno dato il benvenuto alla piccola Azzurra, seconda figlia dell’influencer insieme all’ex tronista.

Durante la giornata di oggi, la coppia festeggia così i loro 6 anni da fidanzati, raccontando il grandissimo cambiamento che ci sarà in futuro nella loro vita.

Beatrice Valli amore da favola

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si mostra sempre più felice insieme alla sua grandissima famiglia. Insieme, Marco e Beatrice stanno vivendo il loro amore da favola pronti al grandissimo passo del matrimonio che stanno organizzando per il prossimo anno.

La coppia ha raccontato i loro preparativi per il matrimonio che vedrà il compimento durante il prossimo anno. Beatrice ha così voluto prolungare la data in cui si sposerà, per una questione di sicurezza a causa del Codiv-19 e soprattutto la voglia di organizzare una grandissima festa che richiederà ancora più tempo.

La giornata di ieri per Beatrice Valli è la conferma del suo amore da favola che tantissime sue follower invidiano costantemente. L’influencer ha così voluto dedicare alcune righe d’amore nei confronti di Marco Fantini, lasciando le sue fan senza parole.

La coppia fuori da Uomini e Donne

Una giornata che non dimenticheranno mai quella di ieri per Marco e Beatrice che, rimanendo in casa, hanno decido di organizzare una cena con la loro famiglia.

La piccola Azzurra di appena due settimane, ha coronato il sogno di Fantini di diventare nuovamente papà, regalando l’ennesima felicità nella sua vita.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha decido di dedicare alcune parole d’amore nei riguardi del suo fidanzato, sottolineando quanto quest’anno sarà l’ultimo da fidanzati. Il prossimo anno infatti, prima del loro anniversario la coppia spera di aver già convolato a nozze diventando così la famiglia Fantini.

Beatrice Valli per dimostrare l’amore da favola che Marco le sta facendo vivere, ha deciso di caricare sul suo profilo Instagram affermando che: “Sei anni di te, di noi, di un noi così grande che non riuscirei a descrivere, di un noi così completo che a volte mi sembra di non credere che in soli 6 anni siamo arrivati fino a qui, uniti più che mai… Ti amo”.