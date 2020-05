Bundesliga, Monchengladbach-Union Berlino: quote, pronostico, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Monchengladbach-Union Berlino è uno dei due posticipi domenicali della 29a giornata della Bundesliga, che sarà chiusa lunedì sera dalla sfida tra il Colonia e il Lipsia. Il Monchengladbach in piena lotta per la Champions deve far valere la sua maggiore qualità della rosa perchè non può fallire l’appuntamento con i tre punti contro una squadra che non ha tanto da chiedere a questo finale di stagione.

Monchengladbach-Union Berlino: come arrivano alla gara

Il Monchengladbach è reduce dallo 0-0 ottenuto in trasferta contro il Brema, risultato che si è andato a sommare alla sconfitta subita in casa contro il Leverkusen per 1-3. Due gare che hanno rallentato la corsa verso un posto nella prossima Champions League, che comunque è ancora pienamente alla portata di questa squadra, infatti in caso di vittoria riaggancerebbe in classifica proprio il Leverkusen che venerdì sera ha vinto l’anticipo contro il Friburgo in trasferta.

L’Union Berlino ha invece avuto una ripartenza di stagione tutt’altro che positiva, infatti ha subito 2 sconfitte pesanti ed un pareggio nell’ultima gara contro il Mainz. Nonostante gli ultimi risultati negativi la classifica resta abbastanza tranquilla anche perchè le squadre che seguono hanno perso tutte, tranne Francoforte e Brema. Serve comunque smuovere la classifica per non rischiare un finale di stagione al cardiopalma.

Monchengladbach-Union Berlino: Il nostro pronostico

Il Monchengladbach ha una rosa di altissimo livello e un obiettivo importantissimo da conquistare, proprio per questo non crediamo che si lasci sfuggire la vittoria, quindi il segno che consigliamo è 1+Over 2.5

Monchengladbach-Union Berlino: Le probabili formazioni

Rose si affiderà al 4-2-3-1 con Sommer in porta; i due terzini saranno Lainer e Bensebaini con Ginter ed Elvedi al centro della difesa; in mediana agiranno Kramer e Nauhaus; alle spalle dell’unica punta Plea giocheranno Hofmann, il capitano Stindl e Thuram.

Fischer risponderà con il 3-4-2-1 con Gikiewicz in porta; i tre difensori saranno Friedrich, Schlotterbeck e Subotic; a centrocampo ci saranno capitan Trimmel, Gentner, Prömel e Lenz; alle spalle dell’unica punta Andersson agiranno i due trequartisti Ingvartsen e Bülter.

Monchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Nauhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; Plea. All. Rose.

Union Berlino (3-4-2-1): Gikiewicz; Friedrich, Schlotterbeck, Subotic; Trimmel, Gentner, Prömel, Lenz; Ingvartsen, Bülter; Andersson. All. Fischer.

Monchengladbach-Union Berlino: dove vederla in tv e streaming

Monchengladbach-Union Berlino, in programma domenica alle 15:30, è una partita che si può vedere a pagamento su Sky Sport 1 (canale 201) e su Sky Sport Football (canale 203). Per gli abbonati sarà visibile anche in streaming tramite Sky Go, l’applicazione per dispositivi mobili.