Francesca Cipriani – Tutto su di lei – Età, Valeria Marini e fidanzato

Francesca Cipriani è riuscita ad entrare nel cuore degli italiani. Agli occhi di molti, è una delle icone trash del piccolo schermo del nostro Paese. Spesso classificata come bombastica per via delle sue forme, la showgirl è una ventata fresca di simpatia e ironia. La ricordiamo di recente in Bulli e Pupe e Viceversa, ma anche anni fa all’Isola dei Famosi. Due occasioni imperdibili in cui la Cippy ha dato il meglio di sè.

Francesca Cipriani ha ricevuto però una grande delusione nell’incontrare uno dei suoi idoli: Valeria Marini. A quanto pare la burrosa showgirl stellare non ha mai avuto in simpatia la sua rivale. Tutta colpa di Giovanni Cottone, l’ex fidanzato che entrambe hanno avuto al loro fianco. Hanno chiarito la questione in tv, ma la Cippy è rimasta scottata nel vedere il suo idolo sotto una luce diversa.

Francesca Cipriani – Età e fidanzato

Francesca Cipriani è nata a Popoli il 3 luglio dell’84, ma è cresciuta a Sulmona. Compare per la prima volta sul piccolo schermo nel 2005 grazie a OndaTv mentre l’anno successivo entra a far parte dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello. Terminata l’esperienza, riceve l’incarico di conduttrice per Show Television, una rubrica settimanale su Sky. Il 2008 è la volta di Comedy Central e di Qui studio a voi stadio di Telelombardia.

Come un fiume in piena, la showgirl ha iniziato a mietere consensi anche nelle reti Mediaset. In particolare nel salotto di Domenica Cinque condotto da Barbara d’Urso. Si ritrova poi a lavorare al fianco di Enrico Papi in Trasformat e partecipaa Kalispera di Alfonso Signorini. Poi diventa inviata di Mattino Cinque e ospite fissa di Grand Hotel Chiambretti. Francesca Cipriani ha un fidanzato? In base alle sue ultime dichiarazioni possiamo dire di no. La showgirl infatti è alla ricerca di un amore, con cui poter creare una famiglia. Sente forte il desiderio di avere un figlio e un compagno, ma trovare quest’ultimo non è semplice. Il suo sogno nel cassetto però è ritornare nella Casa più spiata d’Italia già il prossimo anno.