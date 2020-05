Francesco Nozzolino – Tutto su di lui – Età e curiosità

Francesco Nozzolino è diventato in fretta un personaggio televisivo. Nel vero senso della parola, se si pensa a quanto accaduto nella seconda puntata di Ciao Darwin 7. In seguito al programma infatti ha partecipato ad altri contenitori come Domenica Live e Avanti un altro, mantenendo attiva anche la sua attività nel web.

Non tutti sanno però che il suo debutto è legato alla famosa web serie firmata Lory Del Santo, The Lady. Merito del suo agente Stefano Di Capua, che è riuscito a farlo entrare nel cast. Di Francesco Nozzolino però c’è molto altro da scoprire: vediamo i dettagli.

Francesco Nozzolino – Età e curiosità

Francesco Nozzolino è originario di Sora e ha iniziato ad aumentare di peso a dismisura in seguito ad un evento tragico. Ha raccontato tutto a Nuovo Tv, parlando della malattia della madre. “Era cardiopatica e ha trascorso gran parte della sua vita passando da un ospedale all’altro“, ha detto, “La sua salute è sempre stata cagionevole ed è peggiorata di anno in anno. Una domenica mattina di marzo del 2011 provò a telefonarmi. Non riuscirò mai a perdonarmi di non aver risposto a quella chiamata. Dopo mezz’ora arrivò la telefonata dell’ospedale che annunciava la sua morte“.

A soli 28 anni, Francesco ha deciso di rifugiarsi nel cibo. Solo così era convinto di poter affrontare il proprio dolore e in poco tempo si è ritrovato a sfiorare i due quintali. A causa del suo peso, è diventato anche vittima dei bullidurante un carnevale.

“Stavo con mio padre e andavano di fretta ad un appuntamento. Loro mi hanno accerchiato e mi hanno spruzzato schiuma spray”.

Nonostante questo evento, Francesco Nozzolino è molto amato dal pubblico italiano. Ancora oggi la puntata Bucatini Vs Integratori che lo ha consacrato sul piccolo schermo è una delle più apprezzate dai fan del programma di Paolo Bonolis.