Gianni Sperti boicotta Armando | Nessuna dama per lui a Uomini e Donne

Gianni Sperti torna a parlare di Armando e boicotta una sua futura conoscenza dopo aver risposto a una futura dama pronta per corteggiarlo. L’opinionista ha un ruolo importante all’interno del magazine di Uomini e Donne, rispondendo alle tantissime domande della “Posta del cuore”.

L’opinionista dopo il duro scontro avuto all’intero dello studio con il cavaliere, sembra essere ancora più convinto che, lo stesso Armando abbia una relazione fuori da Uomini e Donne con la sua ex fidanzata. Questo, ha spinto nuovamente Gianni a rispondere in modo poco carino a una signora che, sul magazine ha confessato di voler conoscere il cavaliere. Quali sono state le sue parole?

Gianni Sperti boicotta Amando

Nel magazine di Uomini e Donne, Gianni Sperti ha avuto la fortuna di curare la classica “Posta del cuore” dove, ha avuto modo di rispondere a una signora e a una sua domanda.

La lettera indirizzata all’opinionista chiedeva come poter corteggiare e conoscere Armando viste le sue tantissime sfaccettature caratteriali e il modo giusto per potersi presentare a lui.

La futura dama infatti, sembra aver paura di non piacere al cavaliere che, dopo le tantissime conoscenze non è riuscito a creare nessuna relazione stabile.

La risposta di Gianni alla domanda su Armando, non si è di certo fatta attendere e non è stata neanche carina nei confronti del cavaliere. Tutti sul web sanno quando tra l’opinionista e il cavaliere non scorra buon sangue tanto da ribadire la sua poca fiducia nei suoi confronti.

Armando Incarnato non è la persona giusta

Gianni Sperti torna a parlare di Armando e lo boicotta. Le sue parole infatti, non sono state di certo dolci: “Io capisco che per molte donne Amando possa risultare affascinante, una bellezza mediterranea con alcuni tratti arabo-turchi, ma credo tu abbia chiesto consiglio alla persona meno indicata. Tutti sanno che io non nutra particolare affetto nei confronti di Armando, non gradisco il modo in cui si confronta con i suoi interlocutori”.

L’opinionista ha concluso così: “Non ritenendolo libero, non so cosa consigliarti per far breccia nei suo cuore, faccio fatica a capirlo, è enigmatico, rissoso, spesso in cerca di motivazioni anche sciocche per alimentare una discussione prima di concretezza. Detto questo, io non me la sento di bloccarti”.