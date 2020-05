Gigi, questo sono io – In replica su Rai 1 il programma di Gigi D’Alessio

Gigi, questo sono io ritorna nella prima serata di Rai 1 di oggi con la replica. Dalle 21:25 in poi il programma di Gigi D’Alessio sarà il protagonista del primo canale dell’emittente pubblica: tante canzoni e racconti, ospiti importanti e altro ancora.

Sono trascorsi dieci anni dalla messa in onda originale di Gigi, questo sono io: rimane però uno dei programmi più di successo del cantautore napoletano. Scopriamo insieme chi ci sarà nel corso della serata.

Gigi, questo sono io – Gli ospiti

Tanti ospiti attesi per la puntata in replica di Gigi, questo sono io. Non è chiaro se l’emittente deciderà di trasmettere ‘il meglio di’ e accorpare i due appuntamenti andati in onda in altrettante serate. La prima puntata ha registrato al debutto il 25,04% di share secondo i dati Istat. Nello specifico, il cantante si è unito a Claudio Baglioni per un omaggio a Umberto Brindi grazie al brano Il nostro concerto. Poi hanno intonato insieme in Avrai, Niente più, Mille giorni di te e di me e Non riattaccare. Con Noemi, D’Alessio ha interpretato invece Per tutta la vita, Cu’ mme e L’amore si odia. La canzone 4 marzo 1943 è stata invece la protagonista del duetto con Dalla. Presenti anche Mario Biondi, Don Backy e Sergio Cammariere.

Nella seconda puntata di Gigi, questo sono io si sono presentati sul palco altri artisti del panorama italiano. Massimo Ranieri ha duettato con D’Alessio in Perdere l’amore, Rose rosse per te, Apri le bracia e Se bruciasse la città. Con Renato Zero è stata la volta de Il triangolo e di Roma nun fà la stupida stasera. Rispondono all’appello anche Alex Britti, Pupo, Antonella Clerici e Peppino Gagliardi. Fra le più attese troviamo Anna Tatangelo, che interpreterà con l’ex il brano Un nuovo bacio. In questa occasione, Pupo invece si è esibito sulle note del suo successo Su di noi. In coppia con Emanuele Filiberto ha inoltre annunciato la conduzione di Ciak… si canta!.