Google fa dietrofront: posticipato l’evento di presentazione di Android 11

L’annuncio della prossima versione del sistema operativo per smartphone targato Google, ovvero Android 11 sembrava imminente, come annunciato dalla stessa Google meno di una settimana fa, che aveva ufficializzato un evento per presentare la versione beta del nuovo sistema operativo.

L’evento originariamente programmato per il prossimo 3 giugno è stato infatti posticipato a data da destinarsi da parte dello stesso staff Google come specificato attraverso twitter:

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.

— Android Developers (@AndroidDev) May 30, 2020