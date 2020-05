Ida Platano vede nero | Fuori Uomini e Donne: “Basta giudicare Gemma”

Ida Platano vede tutto nero dopo aver letto e sentito le tante critiche nei confronti di Gemma Galgani. La ex dama è ormai legata da diversi anni a Gemma tanto da appoggiarla su ogni sua scelta, tanto da difenderla anche durante la conoscenza con Nicola.

La dama cerca proprio di difendere la Galgani lanciando un chiaro messaggio direttamente all’interno del magazine di Uomini e Donne, mostrandosi nuovamente e comunque dalla parte della sua migliore amica. Quali sono state le sue parole?

Ida Platano vede nero

La ex dama di Uomini e Donne torna alla carica e racconta come si sarebbe comportata al posto di Gemma se ha corteggiarla sarebbe arrivato un giovane cavaliere: “Non so come avrei fatto al posto della mia amica Gemma, ma comunque credo che nulla si possa giudicare se non si vive in prima persona. In ogni caso non penso che la differenza di età con un uomo molto più giovane di me mi spaventerebbe e, se fossi interessata come lo è Gemma, approfondirei la conoscenza per poi tirare le somme. Questo per capire se il ragazzo in questione sia o meno la persona giusta per me”.

Ida Platano si scaglia contro tutte le persone che hanno criticato la dama e vede nero soprattutto nei confronti di chi l’ha offesa e derisa. La ex dama spiega che: “Di critiche a Gemma e Nicola ce ne sono state tante, ma questo perché è sempre facile lanciare giudizi verso gli altri senza sapere niente della loro vita o dei loro sentimenti”.

Ex dama protegge Gemma Galgani

La compagna di Riccardo Guarnieri sembra molto arrabbiata per tutte le brutte parole che la sua migliore amica ha dovuto sopportare da quando ha conosciuto Nicola.

Ida Platano si mostra molto stanca e lancia l’ultimo appello nei confronti delle persone che, non hanno nessuna intenzione di lasciare in pace la dama: “Guardando Nicola, inoltre, vedo in lui sincerità e un coinvolgimento emotivo vero. Vedo che è interessato non solo all’esteriorità di Gemma ma prima di tutto alla sua personalità, a ciò che di bello ha dentro di sé, e per me non esiste cosa più importante di questa”.

Il legame che unisce le due dame continua ormai da diversi anni e si dimostra sempre più forte nonostante l’impossibilità di vedersi a causa delle restrizioni sociali e dalla precedente quarantena.