Jenny Watwood – Chi è Madre Natura – Ciao Darwin 7

Jenny Watwood è la seconda Madre Natura che vedremo a Ciao Darwin 7. La modella è di origine americana, ma per seguire il suo sogno nel mondo della moda si è trasferita a Milano da tempo. Nel corso della sua carriera ha avuto modo dilavorare per brand di prestigio.

Jenny Watwood tra l’altro non è l’unica modella in famiglia: la sorella Cindy Watwood fa il suo stesso mestiere. La bellezza è di casa: labbra carnose, occhi chiari e capelli scuri. Sensuali, bellissime, ma anche con un cuore tenero. Nel profilo Instagram di Jenny è possibile vederla spesso in compagnia di gattini e bambini. Non mancano però anche le foto più audaci.

Jenny Watwood – Età e curiosità

Jenny Watwood è nata a Phoenix nel 1990 e ha iniziato a lavorare presto nel mondo della moda. Ha avuto modo di prestare il proprio volto anche come testimonial per brand quali Mangano, Police e Miluna. La sua popolarità in Italia però è legata alla settima edizione di Ciao Darwin. Nel programma l’abbiamo vista scendere dalle scale con un bikini a fiori, piuttosto striminzito. Impossibile non notare il suo corpo perfetto. “L’unica difficoltà è sfilare in lingerie quando fa veramente freddo, ma noi modelle siamo abituate, capita anche di scattare campagna in costume da bagno con temperature polari“, ha detto a Sfilate in merito alla sua esperienza.

Jenny Watwood ama inoltre viaggiare, anche se il suo porto sicuro rimane l’Italia. Prima di fare l’audizione per il programma di Paolo Bonolis, non conosceva minimamente le dinamiche dello show. Così come in generale la tv del nostro Paese: nel fare zapping ha avuto però modo di farsi un’idea. “E’ una sensazione di varietà di contenuti e libertà di pensiero“, ha dichiarato. Continuando con le sue passioni, possiamo dire che la modella ami il cinema e in particolare i film romantici o di azione. Un giorno potrebbe persino pensare di diventare attrice e magari lavorare per il cinema indipendente.