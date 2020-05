Maddalena Corvaglia – Tutto su di lei – Età, marito e figli

Maddalena Corvaglia ne ha fatta di strada dai tempi di Striscia la notizia. Dopo essere stata Velina del programma di Antonio Ricci, la showgirl è riuscita a ritagliarsi uno spazio in tv. Primacome inviata in diversi programmi, come Stranamore, poi come presentatrice in molti altri. Fra cui Miss Muretto e Una voce per padre Pio, quest’ultimo per ben tre edizioni.

Dopo una relazione di cinque anni con Enzo Iacchetti, Maddalena Corvaglia ha finalmente trovato l’amore e si è sposata. Poi è diventata mamma, ma il suo matrimonio con il chitarrista americano non è riuscito a oltrepassare l’anno 2017.

Maddalena Corvaglia – Età, marito e figli

Maddalena Corvaglia nasce a Galatina il 12 gennaio dell’80 e cresce a Presicce. A 17 anni si lancia nelmondo della moda e vince il titolo di Miss Wella Umbria che le dà la possibilità di accedere a Miss Italia. Completa intanto gli studi e nel ’99 diventa la bionda delle veline di Striscia in coppia con Elisabetta Canalis. Nel 2002 termina l’esperienza nel tg satirico e diventa co-conduttrice di Operazione Trionfo in coppia con Miguel Bosè. Poi diventa inviata di Stranamore per due edizioni, a cui segue La Domenica del Villaggio con Davide Mengacci.

Ritorna a Striscia per una sola settimana nel 2005 come conduttrice, sempre con la Canalis. Nello stesso anno conduce Mister Archimede, mentre nel 2006 è la volta di Sanremo Lab Giovani. La vediamo poi in altri programmi e nella settima edizione di Ciao Darwin in qualità di Capitana della squadra degli Integratori. Non si conoscono le ragioni della sua rottura con Iacchetti, anche se alcune voci di corridoio parlano di uno scontro per via del calendario sexy realizzato con la rivista Max. Nel 2011, Maddalena Corvaglia sposa Stef Burns a Mirandola e nello stesso anno danno alla luce Jamie Carlyn Birnbaum, l’unica figlia della coppia. Il matrimonio viene officiato da Vasco Rossi mentre la Canalis è la testimome di nozze. Nel gennaio del 2017 però Maddalena e Stef si separano.